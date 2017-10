„Sylt, Mallorca, Currywurst“

Eine Airline mit Herz

„Was bleibt von „der Airline mit Herz“, wenn nicht das Herz? Während die Lufthansa nun Air Berlin in Gänze verschlingt, ging die Liebe der Fluggäste schon immer durch den Magen. Stück für Stück verschenkte das Unternehmen sein Herz, in Schokoladenform. Und, obwohl erst Mitte der 2000er von der übernommenen Fluggesellschaft DBA, nun, übernommen, ist das rote Schmankerl zur Säule, zum Sinnbild, zum gewissen Extra Air Berlins geworden. Flugbegleiter, die beim Ausstieg aus Körbchen oder Pappkarton die Süßigkeit verteilten, um den Passagieren etwas von Herzen zu geben. Ein romantischer Gedanke. Air Berlin endet unromantisch. Über Unzuverlässigkeit und Service motzten die Fluggäste schon länger, so marode war das Unternehmen, dass sich Sanierer wie Hartmut Mehdorn am Schokokern die Zähne ausbissen. So wurde aus Kostengründen auch der Herzenshersteller gewechselt, von der Manufaktur Rausch ging es vor zwei Jahren zum Schweizer Fabrikanten Lindt. Die Herzen, sie sanken materiell im Wert, ideell blieben sie was, was Air Berlin von Billigfliegern wie Ryanair und Germanwings abhob.

Verteilt werden sie seit Verkündung der Insolvenz nicht mehr. Und die, die es noch gibt, haben Sammlerwert. In den Kleinanzeigen eines großen Internetauktionshauses findet sich eins für 12.500 Euro. Nicht abgebissen, aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt. Das Scherzangebot ist eine Überspitzung der Angebote, die für die kleinen Schokoladennaschereien Stückpreise von 500 Euro aufrufen. Auch ich habe noch ein solches Herz. Es bunkert sicher im Kühlschrank. Eines Tages, wenn alles gut läuft vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, werde ich hineinbeißen und wehmütig zurückdenken. Nicht an Air Berlin selbst. Was ich mochte, waren die Kurzstreckenflüge mit Turboprop-Maschinen und die Zuverlässigkeit, mit der die Fluggesellschaft diese Strecken bediente. Sonst beschränkte sich das emotionale Verhältnis auf Ärger über Verspätungen und Freude über den quietschniedliche Pilotenbär aus dem Bordkatalog. Woran ich zurückdenken werde: Dass es einmal eine Fluggesellschaft gegeben haben wird, die sich über solche Kleinigkeiten Gedanken gemacht hat. Dass es einmal eine Fluggesellschaft gab, die ihren Imperfektion umarmt hat und jedem Fluggast am Ende ein kleines Dankeschön überreichte, was viele Unzulänglichkeiten dämpfte. Eine Airline, die versucht hat, die Preise niedrig zu halten, während sie Passagiere so wenig wie möglich wie Fracht zu behandeln.“

Alexander Möthe, Handelsblatt-Redakteur

Das eine Baguette vor 13 Jahren

„Ich bin schon ewig nicht mehr mit dieser Airline geflogen, aber was ich vermissen werde, sind die leckeren Baguettes, die es vor 13 Jahren gegeben hat. Klingt jetzt vielleicht etwas lustig, aber das ist meine schönste Kindheitserinnerung. Wir sind viel geflogen und meistens war das Essen in den Flugzeugen grässlich! Ich glaube vor 13 Jahren war der Service noch gut. Das ist aber auch schon eine Weile her!“

Pauline Rohn via Facebook

Caterer, bitte melden!

„Viel besser und typischer für die Airline war die Currywurst. Man weiß nicht so genau, ob sie wirklich ein Rezept des Sylter Sansibar-Eigentümers Herbert Seckler war, oder ob der rührige Wirt einfach seinen Namen dafür verkauft hat. Aber die Currywurst bei Air Berlin - die war eben auch Symbol für diesen ganzen Größenwahn des einstigen Airline-Chefs Joachim Hunold. Sein Bermuda-Dreieck hieß Sylt, Mallorca, Currywurst. Billig meets Luxus. Das ging am Ende eben schief. Dabei brachte einen die Currywurst im Flieger sogar jenen Kegelausflügen und Junggesellinnen-Abschieden näher, die sich auf eine Woche Komasaufen in Palma freuten, während man selbst im Anzug danebensaß auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Die ersten Schokoherzen wurden ja längst bei E-Bay versteigert. Für die Mikrowellen-geeignete Currywurst-Portion starte ich hiermit die Auktion und biete 10 Euro. Caterer bitte melden: tuma@handelsblatt.com“

Thomas Tuma, stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatt