Tor zur Welt und ein Stück Heimat

Keine Konkurrenz

„In einigen Wochen werden wir die Konkurrenz wohl schmerzlich vermissen, wenn Lufthansa sich den Kaufpreis über teure Tickets wiederholt. Ein Witz, dass das Kartellamt bei ein paar Tengelmann-Filialen ein großes Rad dreht, bei der Übernahme einer Airline und entsprechenden entstehenden Monopolstrecken aber beide Augen zudrückt.“



Christian Kallaehne via Facebook

Air Berlin war für mich in Berlin mein Tor zur Welt. Egal ob innerdeutsch oder international, ich habe unzählige Flüge mit der Airline erlebt. An fremden Flughäfen war Air Berlin ein Stück Heimat, sobald ich den Flieger betreten habe. Beim Landeanflug in Tegel hat mir das Panorama unserer schönen Hauptstadt jedesmal „Willkommen zu Hause“ zugerufen. Die Schokoherzen haben als als Notreserve oder charmantes Last-Minute Mitbringsel immer gute Dienste geleistet. Und ganz besonders werde ich das Kabinenpersonal vermissen. Charmant, freundlich und immer für ein bisschen Smalltalk zu haben, haben sie der Airline bis zum bitteren Ende loyal zur Seite gestanden und sich klaglos den Ärger der Passagiere angehört - meinen tiefsten Respekt dafür, insbesondere für den Knochenjob in den letzten Monaten.

Philipp Friedlein via Facebook

Air Berlin – schneller Aufstieg, jahrelange Turbulenzen Die Anfänge Vor 37 Jahren hob der erste Air-Berlin-Flieger ab. Alles begann mit alliierten Sonderrechten zur Landung im geteilten Berlin. Gegründet wurde Air Berlin als Chartergesellschaft durch den Ex-Pan-Am-Pilot Kim Lundgren. Der Erstflug ging am 28. April 1979 von Tegel nach Mallorca. Die Flotte umfasste zunächst zwei Maschinen. Nach der Wende wuchs Air Berlin zur Nummer Zwei am Himmel über Deutschland heran, doch inzwischen steckt die Fluglinie seit Jahren in der Krise.

1990er-Jahre 1991: Im April kauft der LTU-Manager Joachim Hunold die Mehrheit der Anteile. Es gibt kurz darauf 15 Flüge pro Tag. Air Berlin expandiert und stationiert zunehmend auch Flugzeuge auf Regionalflughäfen. 1998: Mit dem Mallorca Shuttle Einstieg ins Linienfluggeschäft.

2004-2007 2004: Einstieg bei der Fluggesellschaft Niki des früheren Rennfahrers Niki Lauda 2006: Börsengang und Kauf der Fluggesellschaft dba 2007: Kauf des Ferienfliegers LTU, damit auch Interkontinentalflüge

2008 2008: Air Berlin rutscht in die roten Zahlen, legt das erste Sparprogramm auf: Strecken fallen weg, Flugzeuge werden ausgemustert. Die Übernahme des Ferienfliegers Condor scheitert.

2010 Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

2011 Hunold wirft das Handtuch, Hartmut Mehdorn übernimmt. Ein weiteres Sparprogramm soll das operative Ergebnis um 200 Millionen Euro verbessern. 18 der 170 Maschinen werden verkauft.

2012 Die arabische Staatsairline Etihad erhöht ihren Anteil von knapp 3 auf 29,2 Prozent und stützt die Airline mit einem 255-Millionen-Dollar-Kredit. Ein neues Sparprogramm beginnt. Der Verkauf des Vielfliegerprogramms an Großaktionär Etihad bringt nur vorübergehend wieder schwarze Zahlen.

2013 Wolfgang Prock-Schauer wird Vorstandschef und verschärft das von Mehdorn im Vorjahr aufgelegte neue Sparprogramm. Jeder zehnte Arbeitsplatz fällt weg, die Flotte schrumpft auf 142 Maschinen. 400 Millionen Euro sollen bis Ende 2014 eingespart werden.

2015 Im Februar löst Stefan Pichler den glücklosen Prock-Schauer ab. Air Berlin macht 447 Millionen Euro Verlust - so viel wie nie.

2016 Nach einem juristischen Tauziehen kann Air Berlin den größten Teil der wichtigen Gemeinschaftsflüge mit Etihad weiter anbieten. Die Zahlen bessern sich nicht. Gespräche mit Lufthansa über einen Verkauf von Geschäftsteilen beginnen. Mit einem tiefgreifenden Umbau und der Streichung von bis zu 1200 Arbeitsplätzen will Air Berlin seine Krise überwinden.

2017 Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

15. August 2017 Air Berlin meldet Insolvenz an. Zuvor hatte Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes soll den Flugbetrieb zunächst sichern.

15. September 2017 Interessenten geben Angebote für die ganze Air Berlin oder Teile davon ab.

21. September 2017 Der Gläubigerausschuss entscheidet sich, exklusiv mit der Lufthansa und Easyjet bis zum 12. Oktober zu verhandeln.

9. Oktober 2017 Air Berlin kündigt an, den Flugverkehr in eigener Regie mit dem Airline-Code AB wohl spätestens zum 28. Oktober einzustellen. Nicht betroffen sind die Töchter Niki, LGW und die Maschinen, die Lufthansa von Air Berlin mietet.

Tolle Zeit

„Ich sage Danke AB für eine tolle Zeit mit dir. Du hast mich und meine Familie immer von A nach B geflogen.“

Jewgenij Protas via Facebook

Komfortable Statusvorteile

„Als Vielflieger mit AB Goldstatus werde ich die Stausvorteile vermissen, mit denen das Fliegen deutlich komfortabler war als bei vielen anderen. Und die Crews waren immer total persönlich und nett.“

Henning Adam via Facebook

Romantischer Wochenend-Trip

Einen Flug mit der Air-Berlin-Tochter Niki werde ich nie vergessen – vor allem deswegen, weil es ein Überraschungsurlaub war. Meine damalige Verlobte (inzwischen Ehefrau) hat wochenlang ohne mein Wissen einen Trip nach Alicante geplant. Der Flug ging früh morgens – also musste sie mit mir nach meiner Spätschicht die Zeit bis zum Abflug irgendwie totschlagen, ohne dass ich Verdacht schöpfe. Sie hatte kurz zuvor Geburtstag gehabt und ich dachte eigentlich, dass ich sie mit einem nächtlichen Kinobesuch überraschen würde. Zumindest hatte ich das so mit ihrer besten Freundin ausgeheckt. Doch das mit dem Kinobesuch war eigentlich von Anfang an ihre Idee gewesen, um die Zeit bis zum Überraschungsflug zu überbrücken. Ich ahnte die ganze Zeit wirklich nichts, obwohl mein gesamtes Umfeld eingeweiht war. Umso größer war die Überraschung, als ich nach dem Kinobesuch völlig unerwartet zum Düsseldorfer Flughafen chauffiert wurde und mir kurz nach der Ankunft mein Pass und meine schon fertig gepackte Reisetasche in die Hand gedrückt wurden: „Wir fliegen in ein paar Stunden nach Spanien!“ Es war das schönste lange Pfingstwochenende meines Lebens.

Anis Micijevic, Handelsblatt-Redakteur