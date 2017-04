 Lidl erleidet Schlappe : Gericht weist Kündigung eines Betriebsrats zurück

image

Lidl jagt Aldi in den USA: Angriff in Übersee

PremiumLidl legt bei seinem Start in den USA ein rasantes Tempo vor. In nur fünf Jahren will der Discounter mit rund 550 Läden einen Umsatz von fünf Milliarden Euro erreichen. Ein neues Konzept soll die US-Kunden begeistern. mehr…