Warum der Goldhase Regen liebt

Ferrero bewarb seine Saisonprodukte der Marke Kinder hingegen nur mit 219 Fernsehspots. Die Präsenz in deutschen Wohnzimmern innerhalb des Marketing-Mixes sei wichtig, da es sich bei Ostern und Weihnachten um sehr emotionale Ereignisse handle, so Ferrero gegenüber dem Handelsblatt.

Auch Marketing-Direktor Carsten Simon von Mars Chocolate Deutschland setzt auf TV-Werbung, wie er dem Handelsblatt berichtet: „Extra zu Ostern inszenieren wir unsere Marke Celebrations 14 Tage im TV – dem immer noch reichweitenstärksten Medium.“

Die beliebtesten Schokolademarken Deutschlands Platz 10 Sarotti Die Schokomarke mit dem Mohr hat ihre Wurzeln in Berlin, doch kommt heute aus dem Hause Stollwerck und wird in Köln produziert. Umfrage: Ifak Institut, Ipsos, GfK Media and Communication Research.

Platz 9 Toblerone Die dreieckige Schokolade aus der Schweiz ist auch hierzulande ein Verkaufshit. Die Schokomarke gehört dem Lebensmittelmulti Mondelēz, der auch Milka produziert.

Platz 8 Trumpf/Schogetten In Aachen begann die Erfolgsgeschichte der vorportionierten Tafeln. Mittlerweile gehört die Schokoladenmarke zur Krüger-Gruppe und wird auch in den großen Discountern vertrieben.

Platz 7 Kinderschokolade „Mit der Extra-Portion Milch“ wirbt der Hersteller Ferrero für seine süßen Tafeln. Dabei bleibt die Hauptzutat natürlich Zucker.

Platz 6 Alpia Auch die rosa Schokomarke kommt aus dem Hause Stollwerck und soll vor allem preisbewusste Kunden ansprechen.

Platz 5 Merci Das schokoladige Dankeschön in Form kleiner Schokoriegel aus dem Hause Storck ist in Deutschland weiterhin gefragt. Inzwischen wird es in 70 Ländern weltweit vertrieben.

Platz 4 Yogurette „Jung, Schwung, Stimmung“. Die Schokoriegel mit Erdbeer-Joghurt-Geschmack haben mittlerweile viele saisonabhängige Ableger.

Platz 3 Lindt Der internationale Schokokonzern aus der Schweiz genießt auch in Deutschland einen guten Ruf - von Schokohasen bis Pralines.

Platz 2 Ritter Sport Zuletzt machte der Mittelständler aus Waldenbuch durch einen Streit mit der Stiftung Warentest von sich reden. Der Beliebtheit tut das keinen Abbruch.

Platz 1 Milka Der lila Riese dominiert die deutsche Schokobranche. Mittlerweile wird die Marke auch auf etlichen anderen Produkten vermarktet.

So auch Nestlé. Seit Jahren schalten die Schweizer für Kit-Kat Werbung in den klassischen Formaten. Jedoch würden sie die zunehmend mit Aktionen in den Sozialen Medien ergänzen, so eine Sprecherin des Unternehmens. Dabei setze man auf Kombinationskampagnen wie #mybreak oder QR-Code Aktionen, die von den Verpackungen auf Youtube-Videos verlinken.

Jetzt kann den Herstellern eigentlich nur warmes Wetter noch das Geschäft vermiesen. Denn die Regel lautet: Bei kühlem Regenwetter greifen die Kunden lieber zu Schokolode. Doch die Prognose für die Schokoindustrie ist günstig, es droht nasses Aprilwetter mit Graupelgewitter und maximal 8 bis 14 Grad. Da dürften dann die guten Vorsätze am kommenden Wochenende endgültig ins Wanken geraten.