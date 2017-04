Linienverkehr : Fahrgastrekord für Bus und Bahn

Datum: 10.04.2017 09:31 Uhr

Im vergangenen Jahr nutzten in Deutschland so viele Menschen wie nie Busse und Bahnen. Das lag laut den Statistikern an höheren Zahlen von Schülern, Studenten und Berufstätigen – aber auch an der Zuwanderung.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Linienbus im Fernverkehr Fernbus-Angebote werden immer häufiger genutzt. Auch im Nahverkehr steigen die Zahlen in den letzten Jahren kontinuierlich. (Foto: dpa) BerlinBusse und Bahnen sind gefragt wie nie zuvor. 2016 wurden sie im Liniennah- und -fernverkehr fast 11,4 Milliarden Mal von Fahrgästen benutzt, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspreche einem Anstieg um 1,5 Prozent zum Jahr zuvor. Täglich wurden damit im Schnitt 31 Millionen Fahrgäste im Linienverkehr befördert. „Die stärkere Nutzung dieser öffentlichen Verkehrsmittel wurde auch durch die gestiegenen Einwohner-, Erwerbstätigen-, Schüler- sowie Studierendenzahlen begünstigt“, erklärten die Statistiker. Durch die hohe Zuwanderung steigt die Einwohnerzahl Deutschland seit 2012, während die gute Konjunktur für eine Rekordbeschäftigung sorgt. Im Nahverkehr beförderten die Unternehmen über 11,2 Milliarden Fahrgäste und damit 1,4 Prozent mehr als 2015. Am häufigsten genutzt wurden Busse (5,3 Milliarden Fahrgäste), gefolgt von Straßen-, Stadt- und U-Bahnen (4,0 Milliarden) sowie Eisenbahnen und S-Bahnen (2,6 Milliarden). Die Zahl der Fahrgäste im Liniennahverkehr steigt bereits seit mindestens 2004 kontinuierlich: 2016 wurde er von fast 1,3 Milliarden Personen mehr genutzt als zwölf Jahre zuvor. Abellio, Transdev, Metronom : Das sind die größten Regional-Konkurrenten der Bahn Bei den Fernzügen der Eisenbahn gab es 2016 ein Plus von 5,3 Prozent auf 138 Millionen. „Der starke Fahrgastanstieg ist hierbei auch auf Streckenerweiterungen sowie auf Sonderticketaktionen zurückzuführen“, erklärten die Statistiker. Der Linienfernverkehr mit Bussen verzeichnete gemessen am Boom der Vorjahre nur noch einen moderaten Zuwachs von 4,3 Prozent auf 24 Millionen Fahrgäste, hieß es.