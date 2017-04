Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Verdi wird diskreditiert

Die meisten Speditionen und Logistikdienstleister arbeiteten für eine Vielzahl von Kunden aus unterschiedlichen Branchen, betonte Huster. Die Kontraktlogistik sei dabei nur ein Teil der Aufgabenpalette. „Wenn die IG Metall lediglich für einen Teil der Belegschaft in einem Betrieb andere Entgeltstrukturen und Arbeitszeiten durchsetzt, fördert sie exakt die Tarifanarchie, die sie vorgibt zu bekämpfen“, kritisierte der DSLV-Hauptgeschäftsführer.

Konkurrenz aus dem Gewerkschaftslager hat die IG Metall dagegen kaum zu befürchten. Zwar ist die Logistik eigentlich die klassische Domäne der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Beide Arbeitnehmervertretungen hatten aber Anfang 2016 in einer Vereinbarung ihre jeweiligen Reviere abgegrenzt. Demnach ist die IG Metall zuständig, wenn ein Kontraktlogistiker überwiegend für einen Endkunden arbeitet, der in den Organisationsbereich der IG Metall fällt, oder gar in dessen Werk tätig ist. Verdi hingegen organisiert vor allem Unternehmen, die ausschließlich rein logistische Tätigkeiten erbringen und gegenüber dem Kunden nicht weisungsgebunden sind.

Die Logistik-Arbeitgeber seien mit Verdi stets gut gefahren, die in den Speditionen gezahlten Entgelte seien „fair und gemeinschaftlich“ ausgehandelt worden, betonte Huster. Wenn die IG Metall nun von Dumpinglöhnen spreche, „diskreditiert sie nicht nur die etablierten Verhandlungen zwischen zwei Tarifpartnern, sondern in besonderer Weise die Fähigkeit von Verdi, sich ausreichend um die Belange ihrer Mitglieder zu kümmern“.