Luftfahrt Wie Air Baltic mit der Air-Berlin-Strategie das Comeback gelang

Gut ein Jahr ist die C-Serie nun im Linienbetrieb. Da Air Baltic parallel mit der Boeing 737-300 mit gleicher Sitzzahl auf den gleichen Strecken fliegt, hat Gauss eine ideale Datenbasis für einen Vergleich: „Die Treibstoffkosten der C-Serie sind 22 Prozent niedriger. Selbst wenn man berücksichtigt, dass unsere Boeings schon abgeschrieben sind, haben wir bei jedem Start der C-Serie einen Kostenvorteil.“

Gauss will die Flotte deshalb sukzessive komplett auf das Modell von Bombardier umrüsten. Dass Airbus sich mittlerweile bei dem Modell eingekauft hat, sieht er dabei als zusätzliche Bestätigung. Aktuell arbeite man am nächsten großen Expansions-Schritt, so Gauss, ohne Details nennen zu wollen.

Nur so viel lässt er sich entlocken: „Unser Kernmarkt, das Baltikum, wird irgendwann zu klein sein.“ Ob dabei Deutschland künftig eine größere Rolle spielt, lässt der Air Baltic-CEO offen. Fest steht: Deutschland ist ein wichtiger Markt für die Airline. Hier fliegt man etwa Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München an. Auch Stuttgart kann sich Gauss als Ziel vorstellen.

Doch nach der Erfahrung von 2011 weiß der Airline-Manager, dass Erfolg vergänglich ist. „Die Rahmenbedingungen sind aktuell gut und werden es wohl auch noch ein wenig bleiben“, sagt er. Gleichwohl will er nicht jeder Versuchung des Marktes erliegen. Zwar könne man angesichts der Nachfrage im Sommer locker auch größere Jets, etwa einen 220-Sitzer füllen: „Aber da ich das in Riga im Winter nicht kann, bleibe ich beim 150-Sitzer.

Der wirtschaftliche Erfolg ist mittlerweile so groß, dass der seit zwei Jahren laufende Privatisierungsprozess an Zeitdruck verloren hat. Im Zuge der Insolvenz hatte Lettland 99,8 Prozent der Anteile übernommen. 2015 verkaufte die Regierung dann 19,95 Prozent der Anteile an den deutschen Investor Ralf-Dieter Montag-Girmes. Der gab das Paket im April vergangenen Jahres an den dänischen Investor Lars Thuesen weiter, der ein breites Portfolio hat das von Bier bis in die Luftfahrt reicht.

Vor zwei Jahren beschloss die damalige lettische Regierung, den Staatsanteil auf rund 50 Prozent zu reduzieren und für das Aktienpaket einen strategischen Investor zu suchen. Die Investmentbank Lazard hat zwar nach Informationen aus Branchenkreisen mittlerweile verbindliche Angebote eingeholt. Aber die eigentlich für Dezember vergangenen Jahres erwartete Entscheidung steht noch aus. Gauss will das Verfahren nicht kommentieren. „Das ist eine Entscheidung der Regierung, die wird sich das alles sicher genau anschauen.“