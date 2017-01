Gewaltige Aufgaben für den neuen Chef

Die Fluggesellschaft habe – neben den steigenden Treibstoffkosten und dem schwachen Euro – weiterhin mit einer unsicheren Nachfrage und einem zunehmenden Wettbewerb zu kämpfen, urteilt Jarrod Castle von der UBS in einem aktuellen Bericht über die Lufthansa. Auf der Kurz- und Mittelstrecke sorgen Billigflieger wie Ryanair und Easyjet für Gegenwind. Auf der Langstrecke spürt die Airline den Wettbewerb durch die Fluggesellschaften vom Persischen Golf.

Dabei könnte Lufthansa gerade in diesem Jahr Unterstützung durch die Tankrechnung gut gebrauchen. Die Airline will die eigene Billigplattform Eurowings mit gleich mehreren Maßnahmen kräftig ausbauen, um dem Ziel, die Nummer drei der Lowcost-Anbieter in Europa zu werden, näher zu kommen. Dazu soll die Beteiligung Brussels Airlines in Eurowings eingegliedert werden. Zudem müssen die von Air Berlin angemieteten Flugzeuge integriert werden. Und auch die Übernahme von Sun Express Deutschland, dem Joint-Venture mit Turkish Airlines steht offensichtlich auf der Agenda.

Damit haben Lufthansa und der künftige Eurowings-Chef, der frühere Telefónica-Deutschland-Chef Thorsten Dirks gewaltige Aufgaben zu bewältigen. Schon jetzt warnen Experten vor einer zu großen und damit die Kosten treibenden Komplexität des Billigablegers von Lufthansa. Und auch Lufthansa selbst hat noch einige nicht fertiggestellte Baustellen, darunter etwa der seit Jahren schwelende Streit mit den Piloten über die Altersversorgung und die künftigen Arbeitsbedingungen.

Die höhere Treibstoffrechnung kommt also zur Unzeit. Der einzige Trost für Lufthansa-Chef Carsten Spohr: Auch seine Rivalen wie die britisch-spanische IAG und die französisch-niederländische Air France-KLM werden die steigenden Spritkosten zu spüren bekommen.