British Airways Der Mutterkonzern IAG konnte im ersten Quartal einen Rekordgewinn einfahren. (Foto: AP)

LondonNach schwierigen Jahren spürt der British-Airways-Mutterkonzern IAG wie die Konkurrenten Lufthansa und Air France-KLM wieder deutlich Auftrieb. Im häufig verlustträchtigen Auftaktquartal erzielte die Fluggesellschaft einen Rekordgewinn. Das am Freitag vom Management mitgeteilte Betriebsergebnis vor Sonderposten lag mit 170 Millionen Euro um fast zehn Prozent über dem Vorjahresniveau und übertraf damit die Markterwartungen. Das Unternehmen profitierte von geringeren Treibstoffkosten sowie anderen Einsparungen und konnte negative Wechselkurseffekte durch die Pfund-Schwäche wettmachen.

An der Londoner Börse schossen IAG-Aktien daraufhin um fünf Prozent in die Höhe. Der harte Konkurrenzkampf setzt der Luftfahrtbranche seit Jahren zu. Die Flugpreise sind deutlich nach unten gegangen. Doch mittlerweile gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Auch die Lufthansa, die in den reiseschwachen ersten drei Monaten ebenfalls einen Profit einflog, und Air France-KLM berichteten zuletzt von einer Erholung des Preisumfelds und der Buchungen. „Wir sehen einen verbesserten Trend, und er kommt schneller als wir erwarten konnten“, sagte IAG-Chef Willie Walsh.

Von der Schieflage des Rivalen Alitalia verspricht sich der Konzern, zu dem auch Iberia und Aer Lingus gehören, für seinen Billigflieger Vueling Wachstumsimpulse in Italien, wie Walsh ergänzte. Seinen Worten zufolge hat IAG kein Interesse an einer Alitalia-Übernahme. Zuletzt hatten bereits die Rivalen Lufthansa und Norwegian abgewunken.