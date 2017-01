 Lufthansa, Air Berlin, Tuifly: Flugsicherung senkt Gebühren für Airlines

Flughafen Hannover Die Bundesregierung übernimmt nun einen Teil der Kosten für den Wetterdienst. (Foto: dapd)

FrankfurtDie Deutsche Flugsicherung (DFS) senkt die Gebühren für die Fluggesellschaften. An- und Abflüge an den 16 größten deutschen Verkehrsflughäfen seien ab Januar insgesamt 18 Prozent niedriger, teilte die DFS am Mittwoch mit. Die Gebühren für die Verkehrskontrolle sänken um 16 Prozent. Die Absenkung sei in dieser Höhe möglich geworden, weil die Bundesregierung Kostenbestandteile etwa für den Wetterdienst direkt trage.

Der Flug eines Airbus A 320 von Hamburg nach München koste nun noch 641,05 Euro Gebühren nach 768,22 Euro im Vorjahr. Pro Passagier ergebe das 3,82 Euro (2016: 4,60 Euro), was deutlich unter den Kosten für die Sicherheitskontrollen (6,65 Euro) am Flughafen liege.

Von der Gebührensenkung profitieren vor allem die größten deutschen Airlines Lufthansa, Air Berlin, Condor und Tuifly, aber auch ausländische Fluglinien. Die bundeseigene DFS kontrolliert mit 5.550 Mitarbeitern von Langen bei Frankfurt aus den Flugverkehr in Deutschland.