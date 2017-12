Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Billigairlines und Netzwerkanbieter nähern sich an

Das hat sich in den zurückliegenden Wochen geändert. Eine verfehlte Urlaubsplanung für die Cockpitbesatzungen legte offen, wie knapp Ryanair beim fliegenden Personal ausgestattet ist. Das nutzen die Piloten, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Unter Androhung von Streiks hat sich das Management kurz vor Weihnachten Gewerkschaften zumindest beim fliegenden Personal geöffnet und will nun verhandeln – ein Novum in der Unternehmensgeschichte,

Und eines mit wohl massiven Folgen: „Auf längere Sicht erwarten wir, dass dies Ryanairs Wettbewerbsvorteil reduzieren wird“, schreibt Daniel Roeska von Bernstein in einer kurzen Analyse. Einen Deal mit den Gewerkschaften zu erreichen werde eine echte Herausforderung.

Damit wird sich der irische Low-Coster früher oder später in jener Realität wiederfinden, in der sich seine Rivalen schon seit Jahren befinden. Das wiederum beschleunigt einen Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist: Die einst strikt getrennten Geschäftsmodelle von Billigairlines und Netzwerkanbietern mit Drehkreuzen gleichen sich an – mit wachsender Geschwindigkeit.

Billigairlines wie Ryanair bieten immer mehr Service, von der Sitzplatzreservierung bis hin zu speziellen Paketen für Geschäftsreisende. Seit einigen Wochen versucht sich Ryanair zudem an Umsteigeverbindungen – bislang undenkbar für pure Low-Coster, weil Umsteigen eine erhöhte Komplexität bedeutet. Auch haben erste Anbieter wie Norwegian das Billigmodell auf die Langstrecke übertragen, bislang ein Terrain, in dem ausschließlich Premiumairlines tätig waren.

Die etablierten Netzwerkanbieter wiederum haben eigene Billigtöchter aufgebaut und kopieren immer stärker die Konzepte der Low-Cost-Rivalen. Damit nicht genug: Die aus dem Billig-Segment stammende Praxis, den reinen Flugpreis von Zusatzdienstleistungen zu trennen und für diese Extragebühren zu verlangen, setzt sich auch immer stärker im Premiumgeschäft durch.

Die ineinander verschwimmenden Marktsegmentgrenzen erhöhen wiederum den Wettbewerbsdruck. Denn plötzlich werden Angebote vergleichbar, die es früher nicht waren. Hinzu kommt: Die Schwäche der Rivalen vom Persischen Golf und vom Bosporus, von denen insbesondere die europäischen Fluggesellschaften im Jahr 2017 profitierten, ist wohl nur temporär. Mit Emirates aus Dubai hat sich jüngst die erste Airline wieder mit guten Zahlen zurückgemeldet. Auch Turkish Airlines berappelt sich langsam. Von dieser Seite dürfte 2018 also ebenfalls wieder stärkerer Wettbewerbsdruck kommen.