Neuausrichtung mit der Brechstange

Der Haken solcher Verbal-Gefechte: Der Streit ums schnöde Geld ist nur ein Symptom, nicht die Ursache der „Krankheit“. Die liegt weit tiefer: Alle Beteiligten bei der Lufthansa haben es versäumt, sich beizeiten auf die komplett veränderten Marktbedingungen einzustellen. Die Billig-Anbieter wurden unterschätzt, der Vormarsch der Golf-Airlines war mächtiger und schneller als von vielen erwartet, und die geopolitischen Veränderungen mitsamt der Zunahme an Krisenherden konnte eh kaum einer vorhersehen.

Nun muss die Lufthansa quasi mit der Brechstange neu ausgerichtet werden, und das ist schmerzhaft. Seit nunmehr fünf Jahren streiten VC und Management zum Beispiel schon über ein Pensionssystem, bei dem Lufthansa nicht mehr das alleinige Zinsrisiko trägt – in Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen eigentlich ein Muss. Leisten kann sich ein so lange währender Streit keine der beiden Seiten.

Obwohl zentrale Fragen zwischen der Lufthansa-Spitze und ihrer sicherlich wichtigsten Mitarbeitergruppe weiter ungeklärt sind, baut Spohr das Unternehmen gewaltig um, weil ihm nichts anderes übrigbleibt. Mit Eurowings entsteht ein relevanter Billiganbieter neben der Kernmarke Lufthansa. In den werden Töchter wie Brussels Airlines, Cityline und demnächst vielleicht aus Sun Express Deutschland integriert. Und mit dem Anmieten von 38 Air Berlin-Flugzeugen partizipiert Lufthansa an der Bereinigung in der deutschen Airline-Szene.

Bei all diesen Vorhaben fällt es Spohr und seinen Kollegen schwer, die Piloten eng einzubinden. Denn alles ist am Ende doch irgendwie mit den zahlreichen offenen Tariffragen verbunden. Also werden Parallelstrukturen aufgebaut. Damit man dabei aber nicht mit den nach wie vor nicht reformierten Tarifverträgen in Konflikt kommt, sind komplexe Konstruktionen notwendig, die Zeit und Geld kosten.

Und eine Lösung im Konflikt mit der VC erleichtert das auch nicht. Denn die Kollegen von Cityline, Brussels Airlines, Sun Express oder Air Berlin haben andere Tarifverträge als die Piloten der Lufthansa-Kernmarke, starten aber genau für jene Airline, die im Konzernverbund Wachstumsperspektiven hat. Lufthansa selbst dagegen stagniert oder schrumpft seit einiger Zeit.

Die Baustellen bei Eurowings Große Herausforderungen für den neuen Chef Lufthansa hat die Latte für sein neues Vorstandsmitglied Thorsten Dirks ordentlich hoch gelegt. Der frühere Chef der Telekommunikationsanbieter E-Plus und O2 muss ab Mai das Billigkonzept Eurowings zum Erfolg führen, nicht weniger erwarten Aufsichtsrat und Konzernchef Carsten Spohr von dem 53-Jährigen. Neben seiner Rolle als Ideengeber für neue Digitalstrategien muss der frühere Luftwaffen-Pilot handfeste Airline-Probleme lösen, denn die aktuell in der Verlustzone operierende Eurowings ist kompliziert aufgebaut und teurer als die Konkurrenz.

Komplizierte Integration Die Billig-Plattform Eurowings soll eigentlich auch externen Fluggesellschaften offenstehen. Bislang sind aber nur Gesellschaften der Lufthansa-Familie unter Wings-Flagge unterwegs: Eurowings, Germanwings, die Wiener Eurowings Europe und SunExpress. 2017 kommen die kürzlich komplett übernommene Brussels Airlines und bis zu 35 Jets der Air Berlin dazu, die im so genannten „Wet Lease“ zugemietet werden sollen – die niedrigste vorgesehene Kooperationsstufe mit einem Externen. Lufthansa hat ein detailliertes Regelwerk für die neu zu gewinnenden Partner aufgestellt. „Alles, womit der Kunde in Berührung kommt, soll gleich sein“, sagt der scheidende Vorstand Karl Ulrich Garnadt. Bei der Integration könnten Dirks Erfahrungen aus der Fusion der Mobilfunker E-Plus und O2 sehr nützlich sein.

Wackelkandidat Air Berlin Wenn alles klappt, gehen die 35 Jets der Air Berlin samt Personal ab Ende März 2017 für Eurowings an den Start. Der mehrjährige Mietvertrag gehört zum Rettungspaket, das AB-Großaktionär Etihad für seine deutsche Beteiligung geschnürt hat, die aber erst einmal über den einnahmeschwachen Winter gebracht werden muss. Helfen soll dabei die 300-Millionen-Euro-Spritze, die Etihad offiziell für den Verkauf der AB-Tochter Niki lockergemacht hat. Doch auch damit ist Air Berlin nicht aus dem Schneider. Dem Vernehmen nach zahlt Eurowings für die Flieger so wenig Miete, dass Air Berlin auch 2017 Geld drauflegt. Seit Jahren hält sich die Gesellschaft nur dank der arabischen Finanzspritzen in der Luft. Ein Aus würde künftig auch Eurowings treffen. Lufthansa-Insider behaupten aber, das Problem einer möglichen Insolvenz im Griff zu haben und den Flugbetrieb auch in diesem Fall schnell weiterführen zu können.

Kein Frieden mit den Gewerkschaften In den zersplitterten Fluggesellschaften, die Flüge der Marke Eurowings anbieten, haben unterschiedliche Gewerkschaften das Sagen, die zudem nach Berufsgruppen aufgeteilt sind. Die Piloten der Vereinigung Cockpit bekämpfen das Wings-Konzept ohnehin nach Kräften, legten in der Vergangenheit auch immer wieder die größte Teilgesellschaft Germanwings lahm. Beim Kabinenpersonal der kleineren Eurowings GmbH bekämpfen sich die Gewerkschaften Verdi und Ufo mit wechselnden Streikszenarien, wobei eine Klarstellung durch das Tarifeinheitsgesetz noch in weiter Ferne liegt. Bei den Passagieren kann sich der Eindruck festsetzen, dass bei Eurowings und Lufthansa immer irgendwo gestreikt werde.

Kaum noch Nischen Lufthansa bietet im Eurowings-Plattformkonzept auch Fernflüge an. In den wenigen, ebenfalls geleasten Langstreckenjets sitzen Piloten der deutsch-türkischen Sun Express. Lowcost rechnet sich auf lange Entfernungen aber deutlich schlechter, weil Crews übernachten müssen und komplizierte Umläufe entstehen. Technische Probleme können schnell zu massiven Verspätungen führen, wie die Lufthansa-Tochter bereits mehrfach schmerzhaft erfahren hat. Außerdem drängen andere Gesellschaften wie Norwegian und WOW Air (über Island) in das Nordatlantikgeschäft. Aus den asiatischen Massenmärkten will unter anderem der malaysische Billigriese Air Asia künftig nach Europa und zurück fliegen.

Brexit macht Billig-Konkurrenz aggressiver Eigentlich könnte der Brexit der Lufthansa fast schnuppe sein. Das Großbritannien-Geschäft ist für den Konzern nicht bedeutend, und das billige britische Pfund lockt zusätzliche Urlauber auf die Insel. Doch der erwartete EU-Austritt des Landes treibt Europas größten Billigflieger Ryanair aus Irland noch stärker auf den Kontinent. Ryanair-Chef Michael O'Leary will seine für das nächste Geschäftsjahr erwarteten 50 neuen Flugzeuge nur außerhalb Großbritanniens einsetzen. Die britische Rivalin Easyjet fürchtet um ihre Verkehrsrechte - und plant den Aufbau eines Flugbetriebs innerhalb der Europäischen Union. Für Lufthansa und ihre Tochter Eurowings droht der Wettbewerb noch härter zu werden, weil sie trotz aller Anstrengungen das Kostenniveau der Herausforderer nicht erreicht. Schon heute macht der Ansturm der Konkurrenz dem Konzern an vielen deutschen Flughäfen zu schaffen. Ab März landet Ryanair auch am größten Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt.

Das erhöht den Druck auf die VC, allerdings nicht nur in eine Richtung. Einige der Piloten der Lufthansa wollen endlich eine Lösung, um auch persönlich wieder eine Perspektive zu haben. Andere wiederum wollen umso härter bleiben, je mehr Spohr ihre „Hansa“ durcheinanderwirbelt. Das führt zu Uneinigkeit auch innerhalb der VC. Hinzu kommt, dass die im Tarifstreit entscheidende Tarifkommission, in der zuletzt eher die Hardliner das Sagen hatten, relativ autark von der übrigen VC agiert. Eine hochkomplexe Situation also.

Das wissen auch die Lufthansa-Manager. Wohl auch deshalb warnte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister vor wenigen Tagen noch einmal eindringlich vor zu teuren Tarifabschlüssen. Und untermauerte diesen Hinweis mit einer neuen Idee, die bei der VC auf völliges Unverständnis stößt. Sollte Wachstum wegen zu hoher Kosten in der Kernmarke nicht mehr möglich sein, könne man auch über eine „Lufthansa-nahe Neugründung nachdenken“. „Da darf man dann vielleicht nicht Lufthansa draufschreiben, aber sicher etwas Ähnliches“, so Hohmeister.

Doch so einfach ist auch das wiederum nicht. Lufthansa steht trotz der ganzen Streiks und Probleme immer noch für Premium-Qualität. Neben Eurowings und den ganzen anderen Konzern-Gesellschaften noch eine weitere Airline aufzumachen, würde wohl selbst die immer noch starke Marke Lufthansa nicht mehr verkraften.