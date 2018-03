Lufthansa-Tochter Austrian streicht wegen Betriebsversammlung Flüge

Wegen einer Betriebsversammlung fallen bei Austrian Airlines hunderte Flüge aus. Die Stimmung bei der Lufthansa-Tochter ist aufgeheizt.

(Foto: dapd) Flugzeug Austrian Airlines

WienDie Lufthansa-Tochter Austrian Airlines muss wegen Betriebsversammlungen beim Bordpersonal in den kommenden Tagen fast ein Viertel ihrer Flüge streichen. Insgesamt würden am Dienstag und am Mittwoch über 140 von 570 geplanten Verbindungen gestrichen, sagte ein Firmensprecher am Montag zur Nachrichtenagentur Reuters. Von den Ausfällen seien rund 10.000 Passagiere betroffen. Grund für die Betriebsversammlungen seien stockende Kollektivvertrags-Verhandlungen.

Die rund 3900 Mitarbeiter des fliegenden Personals wollen sich nach Angaben der Gewerkschaft vida am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen zu Versammlungen treffen. Die Belegschaft soll dabei über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert werden, sagte Johannes Schwarcz von der Gewerkschaft vida.

„Die Stimmung unter den Betroffenen ist emotional und aufgeheizt. Das ist allzu verständlich, die Kollegen sind nicht länger bereit, weitere Sparpakete mitzutragen“, sagte Schwarcz. Ein Streik des Personals sei nicht auszuschließen, sagte er.

Das Unternehmen bietet den Mitarbeitern nach eigenen Angaben eine Inflationsabgeltung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung in Höhe von 1,4 Prozent. „Angesichts dessen, dass es seit 2012 so gut wie keine Erhöhung gegeben hat, ist das schlicht und einfach ein Witz“, sagte Schwarcz. Das Management bezeichnet die zweitägige Betriebsversammlung für „völlig unverhältnismäßig“. Wann sich die Parteien wieder an den Verhandlungstisch setzen, sei derzeit offen.