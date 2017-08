 Lufthansa-Tochter: Schlichtung bei Eurowings ist gescheitert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Eurowings Bei der Lufthansa-Billigtochter könnte es zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen kommen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie seit April laufende Schlichtung im Tarifkonflikt der Flugbegleiter bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist gescheitert. Mit der Geschäftsleitung von Eurowings habe keine Lösung erarbeitet werden können, teilte der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo am Mittwoch mit. Grund dafür sei die Insolvenz des Lufthansa-Rivalen Air Berlin, durch die der Konzern billig an Flugzeuge und Personal kommen könne. „Mit dieser neuen Situation sind flächendeckende Arbeitskämpfe zu erwarten“, kündigte die Gewerkschaft an.

Ein Eurowings-Sprecher sagte, man bedauere, dass Ufo die Schlichtung abgebrochen habe, „obwohl wir tragfähige Lösungen angeboten haben und gemeinsam mit dem Schlichter einen Kompromiss ausarbeiten wollten.“

Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, sollte als Schlichter eine Lösung für den Tarifstreit bei Eurowings finden, der bereits seit drei Jahren köchelt. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der 400 Eurowings-Flugbegleiter in Deutschland. Lufthansa will mit ihrer Billigtochter den Rivalen Ryanair und Easyjet mehr Konkurrenz machen und verhandelt derzeit über eine Übernahme von Teilen der insolventen Air Berlin.

Eurowings forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das Unternehmen sei dazu jederzeit bereit und biete kurzfristige Gespräche an.