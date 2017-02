„Das ist ein durchaus dicker Auftrag“

Und auch bei der Flugzeug-Wartung wollen beide Airlines eine Zusammenarbeit sondieren. Beide betreiben eigene Technikabteilungen. „Eine Zusammenarbeit hilft uns etwa im technologischen Bereich“, so Hogan. Der Etihad-Chef bezifferte das Volumen beider Projekte auf 100 Millionen Dollar: „Das ist auch in Lufthansa-Dimensionen ein durchaus dicker Auftrag“, sagte Spohr.

Der Lufthansa-Chef betonte, dass das erst der Beginn neuer Partnerschaften sei. „Ich bin überzeugt, dass wir in der Luftfahrt in Europa eine Konsolidierungswelle erleben werden. Und im Nahen Osten wird es eine Rationalisierungswelle geben.“ In der Vergangenheit waren mehrfach Gerüchte aufgetaucht, Etihad oder ein Staatsfonds aus Abu Dhabi könnten sich an Lufthansa beteiligen. Doch die beiden Airline-Chefs hatten das jüngst dementiert.

Die neue Partnerschaft wurde vor allem durch die Schwäche der Etihad-Beteiligung Air Berlin vorangetrieben. Lufthansa mietet von Air Berlin 38 Flugzeuge mitsamt Crews für die Billigplattform Eurowings und die österreichische Tochter AUA an. Das ist ein wichtiger Teil bei der Radikalsanierung der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft. Ein weiterer Teil, die Air-Berlin-Tochter Niki, wird in ein Joint-Venture mit Tuifly eingebracht, an dem sich Etihad beteiligt. Air Berlin selbst konzentriert sich mit 75 Flugzeugen auf die Drehkreuze Berlin und Düsseldorf.

Auf die Frage, ob Etihad plane, auch den Rest von Air Berlin bei Lufthansa unterzubringen, antwortete Hogan: „Der neue CEO soll Air Berlin restrukturieren, das ist sein Mandat und das ist unser klarer Fokus.“ Fest steht allerdings: Sollte die Neuausrichtung scheitern, stünde Lufthansa bereit, Air Berlin aufzufangen. Und mit Thomas Winkelmann, ehemaliger Lufthansa-Manager und seit heute Chef von Air Berlin, hat Lufthansa-Chef Spohr bereits einen Vertrauten in der dafür alles entscheidenden Position.