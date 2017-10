PWC: Gesenkte Steuer könnte an andere Stelle Einnahmen bedeuten

Ob sich eine mögliche neue Bundesregierung aus CDU/CSU, Grüne und FDP zu einer Abschaffung durchringen würden, ist offen. Denn die Steuer wurde öffentlich auch gerne als Ökoabgabe und Ausgleich für die Emissionen im Luftverkehr vermarktet. Zuletzt hatte die Branche ihre Lobbyarbeit bei der nun abgewählten Großen Koalition deutlich zurückgefahren.

Unter einem Finanzminister Wolfgang Schäuble war eine Abschaffung der Abgabe ein aussichtsloses Unterfangen. Auch aktuell muss die Branche wohl dicke Bretter bohren. Schon jetzt ist absehbar, dass die unterschiedlichen Wünsche der vier potentiellen Koalitionspartner viel Geld kosten.

Dennoch ist Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des deutschen Luftfahrtverbandes BDL, optimistisch, dass sich etwas in Sachen Luftverkehrsabgabe tun wird: „Natürlich ist die komplette Abschaffung das Optimum, aber schon der Einstieg in eine Abschaffung wäre ein großer Fortschritt.“

Um den Bemühungen, die lästige Abgabe endlich loszuwerden, frischen Schwung zu verleihen, hat die Branche dieses Mal einen anderen Ansatz gewählt. Wurde bislang vor allem die Wettbewerbsverzerrung durch die Steuer betont, blickt man nun auf den volkswirtschaftlichen Effekt. Die klare Botschaft: Eine Abschaffung der Abgabe kann einnahmeneutral für den Staat erfolgen.

So prognostizieren die Experten von PWC bis 2030 ein in Summe um 67 Milliarden Euro höheres Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland. Pro Senkung der Abgabe um einen Euro würden Mehreinnahmen aus anderen Steuerquellen wie etwa der Einkommenssteuer in Höhe von 1,08 Euro entstehen. „Das ergibt sich etwa dadurch, dass die Airlines die Abschaffung der Steuer in dem wettbewerbsintensiven Umfeld sofort an die Passagiere weitergeben, die das wieder investieren“, begründete Laura Gatz-Schulz von PWC diese Prognose. Auch würden mehr Besucher nach Deutschland kommen.

Alleine zwischen 2018 und 2020 würden Touristen befreit von einer Ticketsteuer 1,6 Milliarden Euro mehr im Land lassen. Im gleichen Zeitraum würden 24,6 Millionen zusätzliche Passagiere in Deutschland das Flugzeug besteigen und 10,5 Millionen zusätzliche Touristen das Land besuchen. Dabei berücksichtigte PWC in seiner Rechenmodell auch negative Effekte etwa durch die Verlagerung von Verkehren von anderen Verkehrsträgern wie der Bahn.