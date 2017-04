Die Hersteller wollen Einfluss auf den Graumarkt nehmen

Auf mehrheitlich in den USA angesiedelten Online-Plattformen wie Jomashop.com oder Prestigetime.com finden Interessenten edle Uhren von Audemars Piguet bis Zenith zu Preisen, die in der Regel 20 bis 30, in extremen Fällen auch bis zu 70 Prozent unter den regulären Preisen liegen können. Saifullah Kazmi aus Karachi kaufte auf Jomashop.com eine TAG Heuer Carrera fast zur Hälfte des Listenpreises. Weil keine Werksgarantie vorlag, hatte der Pakistani zuerst Zweifel an der Echtheit. Doch der hohe Abschlag überwog und er überwies das Geld. Die Uhr erwies sich als echt.

Offizielle Statistiken über den Graumarkt gibt es zwar nicht. Aber seine Bedeutung hat Insidern zufolge in den vergangenen Jahren zugenommen. Wichtige Absatzmärkte seien neben Hong Kong und Japan zunehmend auch die USA, da der starke Dollar es Graumarkthändlern leicht mache, die Uhren in Europa günstiger einzukaufen. Aber auch deutsche Firmen wie Chrono24.com oder die Internet-Händler Amazon oder Ebay sind groß im Geschäft.

Ein schlechtes Gewissen plagt die Graumarkthändler dabei nicht. „Bei jedem Zeitmesser, den wir verkaufen, streicht der Hersteller den Löwenanteil am Gewinn ein,“ sagt Darryl Randall, Besitzer der amerikanischen SwissLuxury.com, die in guten Jahren auf einen Umsatz von rund zehn Millionen Dollar kommt.

Nicht alle Uhrenmarken gehen gleich an das Graumarkt-Problem heran. „Audemars Piguet oder Patek Philippe halten die Preise weltweit auf dem gleichen Niveau, so dass es nicht attraktiver ist, Uhren im Ausland zu kaufen“, sagte ein Graumarkthändler aus den USA mit fast 20 Jahren Erfahrung, der ungenannt bleiben will. Ihre Produkte seien auf dem Graumarkt auch nur schwer zu finden. Dagegen seien Jaeger-LeCoultre und Vacheron Constantin des Genfer Luxusgüterkonzerns Richemont oder Omega von Swatch leicht erhältlich. Dies liege daran, dass Audemars und Patek im Gegensatz zu Omega und Jaeger nur limitierte Mengen produzieren würden. Sie hielten den Graumarkt zudem besser in Schach als die Großhersteller, weil sie Preise, Produktion und Verteilung rascher anpassen könnten.