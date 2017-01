Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wir nähern uns einem neuen Gleichgewicht“

Uhr von Vacheron Constantin Die Schweizer Uhrenbranche erholt sich gerade von ihrer längsten Flaute seit den 80er-Jahren. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

Die Flaute hat Richemont, Eigentümer der Marken Cartier und Vacheron Constantin, dazu veranlasst, mehr als 200 Millionen Euro auszugeben, um Ladenhüter von den Händlern zurückzukaufen. Der Schweizer Luxusgüterkonzern, der zwölf Uhrenmarken vertreibt, hatte in der Uhrenproduktion rund 200 Stellen gestrichen.

Richemont schrieb kürzlich, der Absatz von Uhren in eigenen Geschäften habe seinen Abwärtstrend beendet, nachdem eine vier Jahre währende Nachfrageflaute in China der Branche übel mitgespielt hatte. Nun wird spekuliert, dass sich der Markt erholen könnte, sobald die Verkäufe an externe Einzelhändler wieder steigen.

Mit Zurückhaltung bei der Produktion beginnen die Hersteller, sich an die niedrigere Nachfrage anzupassen, sagt Jean-Paul Jeckelmann, Investmentchef bei Banque Bonhote im schweizerischen Neuenburg. „Die Kapazitäten waren in den letzten Jahren aggressiv ausgebaut worden und müssen nun absorbiert werden“, erklärt er. „Wir nähern uns einem neuen Gleichgewicht.“

Manche Uhrenhersteller hoffen angesichts der schwachen Nachfrage in Hongkong auf die USA. Der neue US-Präsident Donald Trump könnte die Nachfrage ankurbeln, indem er die Steuern für reiche Amerikaner senkt, sagt Christophe Claret, Gründer der gleichnamigen Uhrenfirma, deren Produkte durchschnittlich 168.000 Franken kosten. Die Schweizer Uhrenexporte in die USA waren im November um elf Prozent gefallen. „In diesem Land leben die reichsten Menschen der Welt“, so Claret. „Wenn sie ihr Geld ausgeben können, dann werden sie mehr Uhren kaufen.“

Die Erholung hänge davon ab, ob es den größten Herstellern gelinge, das Überangebot an Luxusuhren einzudämmen, sagt Vanessa Monestel, Chefin von Laurent Ferrier, einer der jüngsten Marken der Branche. Seit dem Markteintritt 2010 hat der Hersteller weniger als 700 Uhren zu Preisen zwischen 50.000 Franken und 60.000 Franken verkauft. „Die große Wende sehe ich nicht, das wird dauern“, erklärt Monestel. „Aber wenn der Lagerabbau bei den größeren Marken richtig durchgeführt wurde, dann sehe ich etwas Wachstum für die Branche in diesem Jahr.“