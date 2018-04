Luxusmarkt Kündigungswelle – Kofferhersteller Rimowa schockt die Händler

Händler, die Luxuskoffer von Rimowa verkaufen wollen, müssen künftig mindestens 550 Koffer im Jahr absetzen. Das nährt die Ängste im Fachhandel.

Rimowa legt viel Wert darauf, das die Koffer in einem ansprechenden Umfeld verkauft werden. (Foto: dpa) Koffer für den Laufsteg

DüsseldorfDas Rätselraten hat ein Ende: Der Kölner Kofferhersteller Rimowa hat jetzt seine Händler über seine neue Vertriebsstrategie informiert. Das Unternehmen, das von der Luxusgruppe LVMH gekauft wurde, legt die Messlatte sehr hoch. So müssen Händler, die künftig weiterhin Rimowa verkaufen wollen, mindestens einen Netto-Umsatz von 200.000 Euro erreichen.

Das entspricht einem Verkaufswert von gut 400.000 Euro oder mehr als 550 Koffern. Grundlage sind „die Umsätze der vergangenen drei Jahre“. Das geht aus den Bewerbungs-Unterlagen hervor, die dem Handelsblatt vorliegen.

Das Kölner Unternehmen selbst wollte sich bislang nicht zu den neuen Verträgen äußern. Es hatte Mitte März für Aufregung in der Branche gesorgt, als es allen seinen etwa 500 Händlern in Deutschland zum 30. September dieses Jahres kündigte. „Ferner ist Ihnen die weitere Nutzung unserer Original-Marke...mit Ablauf des 30. September 2018 nicht mehr gestattet“, steht in einem Kündigungsschreiben, das dem Handelsblatt vorliegt.

„Das ist bitter für den Fachhandel“, sagte ein Händler, der nicht genannt werden möchte. Für viele sei das ein Einschnitt, weil manche bis zu 40 Prozent ihres Umsatzes mit Rimowa erzielen. Und die Marke sei nicht leicht durch andere zu ersetzen. Einige Händler beklagen, dass sie die Marke über Jahrzehnte mit aufgebaut haben und nun aussortiert werden.

Jetzt müssen sich die gekündigten Händler bis zum 15. Mai bei Rimowa neu bewerben. Es kommen aber nur solche Händler in Frage, die ein „angemessenes Markenumfeld“ anbieten können. Das heißt, sie dürfen Rimowa nur dann in ihren Läden verkaufen, wenn sie mindestens zwei Referenzmarken wie etwa Boss, Bottega Veneta, Burberry oder Gucci führen.

„Das ist für viele Händler sicherlich die größte Hürde“, sagte Axel Augustin vom BLE Handelsverband Lederwaren. Denn viele bieten neben Rimowa eher weniger prominente Marken für Reisegepäck in ihren Läden an. In der Branche gibt es Schätzungen, wonach nur rund 200 der zur Zeit etwa 500 Händler in Deutschland dieses Kriterium erfüllen werden.

Außerdem müssen sie die Alu-Koffer künftig in einem Shop-in-shop-System präsentieren. Das System müssen sie erwerben und dafür eine Mindestfläche von 20 Quadratmetern in ihrem Laden reservieren. Etwas weniger strikt sind laut den neuen Vertragsbedingungen die Anforderungen an die Lage der Geschäfte. Sie sollen in einem Stadtzentrum, Einkaufszentrum oder einer Geschäftsstraße liegen.

Das ist die Luxus-Welt von LVMH Milliardär und Luxus-Boss 1 von 15 Seit 1989 ist er Vorstandschefs des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton: Bernard Arnault. Auf den Chefsessel gelangte der Milliardär, indem er die Mehrheitsanteile an LVMH erwarb und sich kurzerhand selbst als Präsident einsetzte – gegen den Willen der Vuitton- und Hennessy-Familienmitglieder. Moët & Chandon 2 von 15 Erst zwei Jahre zuvor war der Konzern 1987 durch eine Fusion der Unternehmen Louis Vuitton und Moët Hennessy entstanden. Moët Hennessy wiederum entstand selbst erst 1971 aus einem Zusammenschluss des Champagnerherstellers und Marktführers Moët & Chandon (seit 1743) und ... Hennessy 3 von 15 ... dem ebenfalls französischen Cognac-Brenner Hennessy, gegründet 1765. Dom Pérignon 4 von 15 Neben weiteren Champagnermarken gehört auch der berühmte Dom Pérignon zu Moët & Chandon. Seine Bekanntheit verdankt die Marke unter anderem durch wiederholte Auftritte in James-Bond-Filmen. Château d’Yquem 5 von 15 Auch Weine gehören selbstverständlich zum exklusiven LVMH-Portfolio. Das Weingut Château d’Yquem im Bordeaux ist dabei gleichzeitig die älteste Marke des Konzerns, seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1593 zurück. Auch der laut Kritikern beste Sauvignon Blanc der Welt, der „Cloudy Bay“ aus Neuseeland, ist mittlerweile ein LVMH-Produkt. Glenmorangie, Ardbeg und weitere Spirituosen 6 von 15 Rum, Wodka, chinesischer Schnaps: Das LVMH-Spirituosenangebot ist breit aufgestellt. Auf dem Whiskeymarkt sind die Franzosen seit 2004 mit der schottischen Single-Malt Marke Glenmorangie und dem zu Glenmorangie gehörenden Ardbeg vertreten. Louis Vuitton 7 von 15 Flagschiff im Modegeschäft ist selbst verständlich Louis Vuitton – es wird geschätzt, dass die 1854 in Frankreich gegründete Marke etwa 25 Prozent des LVMH-Umsatzes ausmacht. Weitere Marken im Modegeschäft sind beispielsweise Givenchy, Céline oder auch Edun – die Modemarke des irischen Musik-Superstars Bono. 2016 kaufte LVMH...

Der französische Luxuskonzern hatte sich 2016 an dem Kölner Familienunternehmen mit 80 Prozent beteiligt. Für Aufsehen sorgte, dass der Sohn des LVMH-Gründers Bernard Arnault, Alexandre Arnault, neben Dieter Morszeck in die Geschäftsleitung einrückte. Der Konzern will Rimowa durch die Vertriebskündigung der Händler an sein hohes Vertriebs- und Markenniveau seiner übrigen Luxusmarken anpassen.

Alexandre Arnault hatte am Mittwoch auf einer Luxuskonferenz angedeutet, was er mit Rimowa vor hat. Bisher sei die Marke vor allem „für den nicht erfreulichen Teil einer Reise“ bekannt, wie dem Transport von Zuhause zum Hotel. Die Marke müsse in Zukunft zusätzlich andere, erfreuliche Accessoires rund um das Thema Reise anbieten, sagte Arnault.