Vergangenheit und Zukunft treffen brutal aufeinander

Ein Spiegelbild der rückläufigen Entwicklung ist die Halle 4a der Spielwarenmesse. Hier treffen sich all die Menschen, die seit Jahrzehnten ihr Erspartes in Halb-Null anlegen, jener Spurgröße, in der die Eisenbahnen dieser Welt auf Hobbykeller-Format geschrumpft werden. Doch die Modellbahngemeinde wird kleiner, die Sammler sterben weg und mit ihnen die Firmen.

Und so treffen dieses Jahr Vergangenheit und Zukunft brutal aufeinander. Weil es nicht mehr genügend Modellbahnanbieter gibt, um die ganze Halle zu füllen, hat der Messeveranstalter eine Aktionsfläche aufgebaut: ausgerechnet mit Hightech-Spielzeug, also mit Drohnen, 3D-Druckern, Robotern und Virtual Reality.

Dabei ist es mitnichten so, dass die Modellbahnfirmen die moderne Entwicklung ausblenden würden, ganz im Gegenteil. Sie bilden die Gegenwart grandios ab. Die Traditionsfirma Faller aus dem Schwarzwald etwa hat eine ganze Chemieanlage neu im Sortiment, und auch ein Hallenbad mit Röhrenrutsche, mit Außenbecken, mit Lamellendach und Glasfront. Ebenfalls auf der Liste der Neuheiten: ein Gefängnis aus rotem Backstein, selbstverständlich mit Stacheldraht auf den hohen Mauern.

Faszinierende Modelle, die freilich nur noch wenige Kunden zu Gesicht bekommen. Die meisten Spielwarenhändler haben die Modelleisenbahnen schon vor Jahren aus dem Regal geräumt. Lediglich etwa 300 Spezialisten in ganz Deutschland führen die in aller Regel mehrere Hundert Euro teuren Loks und Wagen, die Häuschen, Autos und Figuren.

Sicher, die Grauhaarfraktion gibt viel Geld für Ihr Hobby aus. Das Hallenbad von Faller etwa schlägt mit 170 Euro zu Buche. Doch Fleischmann und Märklin waren schon einmal pleite, weil die angestammte Klientel nicht ausreicht, um die Firmen am Laufen zu halten.

Ein bisschen kirchlicher Beistand kann da nicht schaden. Zum Lutherjahr hat Busch daher eine Statue des großen Reformators ins Programm aufgenommen, „auf repräsentativem Steinpodest mit Treppenaufgang“, wie es im Prospekt heißt. Ach ja: Zwei Miniatur-Sitzbänke gibt es für die 15 Euro noch dazu.