 McDonald's: Neue Big Macs sollen Besserung bringen

McDonald's Gewinn und Umsatz sind zurückgegangen, aber nicht so stark wie befürchtet. (Foto: dpa)

New YorkEin toller Film: Michael Keaton spielt Ray Croc, der McDonald`s zur größten Fast-Food-Kette der Welt machte. Zwar ist in dem Streifen „Der Gründer“ einiges übertrieben dramatisch dargestellt. Aber Schauspieler Keaton zieht den Zuschauer mit seiner Darstellung des charismatisch-ruchlosen Managers in den Bann. Trotzdem enttäuschte der Film, der vergangenes Wochenende in den USA in den Kinos anlief und nur 3,7 Millionen Dollar einspielte.

Passend dazu veröffentlichte McDonald`s am heutigen Montag seine Quartalszahlen. Auch die fielen durch: Der Umsatz sank um 1,3 Prozent in US-Filialen, die länger als ein Jahr bestehen. Das ist der erste Rückgang seit sechs Quartalen. Der Indikator ist einer der wichtigsten, Amerika ist mit Abstand der wichtigste Markt für die Restaurantkette. Insgesamt ging McDonald`s Umsatz um fünf Prozent auf sechs Milliarden Dollar zurück. Die Aktie verlor im schwachen Marktumfeld gut ein Prozent.

Das Ergebnis ist ein Rückschlag für Steve Easterbrook, der als erster Nicht-Amerikaner den Chicagoer Konzern führt. Seit 2015 arbeitet er am Turnaround von McDonald`s, das unter einem schlechteren Image bei jüngeren Kunden und neuer Konkurrenz wie durch Shake Shack oder Chipotle leidet.

Easterbrook erklärt den Rückgang teilweise mit seinem eigenen Erfolg. Als einer der ersten Maßnahmen als CEO führte er bei McDonald`s „Frühstück den ganzen Tag“ ein. Das kam bei Kunden gut an, die Umsätze pro Filiale gingen in die Höhe. Damit würden laut McDonald`s die Vergleiche von Jahr zu Jahr schwieriger, die Messlatte hänge höher.

Analysten und Anleger sind mit der Erklärung nicht zufrieden. Die Speisekarte soll nicht nur durch das Frühstück neue Kunden ziehen und halten. „Der Wandel sollte zu einem steten und nachhaltigen Anstieg der Ausgaben und nicht zu einem einmaligen Hochschnellen führen“, sagte Neil Saunders, Analyst von Einzelhandelsberatung Conlumino. „Es wird immer klarer, dass dies nicht der Fall ist“.

Deutschlands erfolgreichste Fast-Food-Restaurants 10. Edeka Dass Edeka Zentrale im Ranking auftaucht, zeigt: Auch bei Bäckern und in Supermärkten wird das Gastronomie- und Snack-Geschäft wichtiger. In die Umsatzzahl von 198 Millionen Euro sind dabei viele Angebote der Kaufleute nicht mal eingerechnet. Quelle für alle Zahlen: Fachzeitschrift „Food Service“

9. Ikea Ikea wächst ebenfalls bei der Gastronomie – auch dank neuer Angebote wie vegetarischer Bällchen um 13 Millionen auf 204 Millionen Euro. In der ersten City-Filiale in Hamburg-Altona ist die Gastronomie sogar so erfolgreich, dass Ikea bereits am dortigen Bahnhof wirbt. „Bei uns gibt es neben Coffee auch Tische to go“.

8. Aral Aral wächst mit Petit Bistro in den Filialen seiner 1137 Franchisenehmer und bringt es auf 212,1 Millionen Euro Umsatz. Der Ölkonzern sorgte für Aufsehen, weil die konzerneigenen Filialen schrittweise auf Rewe to Go umgestellt werden. Das Kölner Handelsunternehmen weitet so die Präsenz seiner Convenience-Linie deutlich aus.

7. Subway Subway hat seine Krise in Deutschland überwunden und wächst wieder. Zwischenzeitlich hatte die Kette mit ihren Franchise-Nehmern zu viele Filialen in Deutschland eröffnet. Anschließend gab es Ärger mit mehreren Partnern, die sich über hohe Gebühren bei wenig Umsatz beklagten. Inzwischen ist das Filialnetz bereinigt, Subway läuft in Deutschland wieder recht geräuschlos – und wächst um zwölf Millionen Euro auf 215 Millionen Euro. Die Positionierung als gesunde Alternative hilft.

6. Yum Yum betreibt Kentucky Fried Chicken und Pizza-Hut-Restaurants. Vor allem KFC sagen Experten wie „Food Service“-Herausgeberin Gretel Weiss großes Wachstumspotenzial in Deutschland (Umsatz: 267,8 Millionen Euro) nach. Wie in den USA wäre Platz an jeder Ecke. Doch im Konzern stehen Schwellenländer noch höher auf der Agenda als das reife Europa.

5. Nordsee Nordsee stagniert bei 297,9 Millionen Euro Umsatz. Die Gruppe von Heiner Kamps arbeitet an ihrem Konzept und will so mehr junge Kunden erreichen. Neben die klassischen Fisch-Angebote treten dazu Aktionen, die auch Trendthemen aufgreifen sollen. Auch der Werbeauftritt ist neu.

4. Tank & Rast Autobahn Tank & Rast versorgt 400 Filialen, vor allem Raststätten. Der Umsatz stieg um 18 Millionen auf 621 Millionen Euro.

3. LSG Lufthansa LSG Lufthansa ist der Caterer der Fluggesellschaft. Die „Sky Chefs“ gewinnen 34 Millionen Euro Umsatz auf 824 Millionen Euro.

2. Burger King Burger King lässt den Skandal um Hygienemängel bei einem großen Franchise-Nehmer hinter sich. Der Umsatz stieg um 35 Millionen Euro auf 865 Millionen Euro. Dabei gibt es sogar eine Filiale weniger als im Vorjahr, nämlich 694. Offenbar haben die Kunden ein kurzes Gedächtnis für Skandale – oder glauben den Beteuerungen des Unternehmens, dass es nun besser laufe. Im Vorjahr hatte Burger King noch 5,7 Prozent Umsatz eingebüßt.

1. McDonald’s McDonald’s ist mit riesigem Abstand Marktführer unter den Systemgastronomen in Deutschland. Mit neuen Angeboten wie dem Bio Burger sind die Amerikaner aus der Defensive gekommen. Die Fachzeitschrift „Food Service“ schätzt das Umsatzplus auf 70 Millionen Euro – obwohl nur eine Filiale dazugekommen ist. Damit würde der Konzern in Deutschland in 1478 Betrieben 3,08 Milliarden Euro umsetzen. Ein Zukunftsstore am Frankfurter Flughafen zeigt, wie die Filialen künftig aussehen sollen – unter anderem an Autobahnen, wo McDonald’s bei Tank & Rast einige Burger Kings ablösen wird.

Easterbrooks hofft jetzt auf zwei neue Burger: McDonald`s führte in den USA jetzt den „Grand Mac“ und „Mac Jr“ ein: Eine jeweils größere und kleinere Version des Big Macs. Im laufenden Quartal werden sie laut dem Vorstandschef aber keinen positiven Einfluss haben. Explizit sagte er dass nicht, sprach aber von „schlechteres Wetter, weniger Tage im Kalender“, diese Nachteile solle man nicht „vergessen“. Ein Signal an die Analysten, die Schätzungen für die ersten drei Monate 2017 nach unten zu stufen.

Einen Lichtblick gab es für McDonald`s. International stiegen die Umsätze je bestehende Filiale um 2,8 Prozent, deutlich über den Analystenerwartungen von 1,4 Prozent. Hier stellte das Unternehmen vor allem China und Großbritannien als besonders erfolgreich heraus.