 Media-Markt-Mitgründer: Erich Kellerhals ist tot

Erich Kellerhals Der Mitgründer von Media Markt ist im Alter von 78 Jahren gestorben. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals ist laut einem Bericht des „Donaukuriers“ am ersten Weihnachtsfeiertag gestorben. Der „Donaukurier“ beruft sich auf das Umfeld der Familie. Kellerhals starb im Alter von 78 Jahren.

Der Unternehmer war mehrmals rechtlich gegen eine Aufspaltung von Metro vorgegangen und hatte versucht, mehr Rechte für sich als Minderheitsaktionär durchzusetzen.

Der Handelskonzern Metro hatte sich – auch wegen des Dauerstreits mit Kellerhals – im Juli 2017 in zwei Teile aufgespalten, in einen Händler für Unterhaltungselektronik unter dem neuen Namen Ceconomy mit 22 Milliarden Euro Umsatz und den Bereich Großhandel und Lebensmittel mit einem Umsatz von 37 Milliarden Euro, der weiter unter dem Namen Metro auftritt. Beide neuen Unternehmen sind an der Börse notiert.

Kellerhals mischte sich nach der Aufspaltung des Metro-Konzerns auch bei Ceconomy ein und warf der Führung Kursmanipulation vor. Er zeigte das Unternehmen bei der Finanzmarktaufsicht Bafin an. Ceconomy-Chef Pieter Haas reagierte gereizt.

Kellerhals belegte in einem Ranking des „Manager Magazins“ mit einem geschätzten Vermögen von rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2016 den 63. Platz der 500 reichsten Deutschen.