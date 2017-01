 Media-Saturn: Elektronikkette kauft in Süddeutschland zu

Media-Saturn Die Elektronikhandelskette möchte ihre Position in Süddeutschland stärken. (Foto: dpa)

DüsseldorfEuropas größte Elektronikhandelskette Media-Saturn baut ihr Geschäft in Süddeutschland aus. Media-Saturn übernehme erstmals seit 2004 zwei Märkte einer Verbundgruppe, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die beiden Märkte des größten unabhängigen Elektrofachhändlers in Südbaden, Expert Flösch, würden zum 1. März für einen nicht genannten Kaufpreis von der deutschen Media-Saturn-Landesgesellschaft geschluckt. Die rund 60 Mitarbeiter der beiden Filialen in Emmendingen und Müllheim bei Freiburg würden übernommen. Mit dem Zukauf stärke Media-Saturn seine Position in der Region deutlich.

Der Zukauf „entspricht unserer angekündigten Strategie, kleinere Verbundgruppen zu übernehmen“, sagte Deutschland-Chef Wolfgang Kirsch. Das Unternehmen gab noch nicht bekannt, ob die neuen Märkte als Media Markt oder als Saturn geführt werden sollen.

Media-Saturn ist Tochter der Holding Ceconomy, die aus dem Düsseldorfer Handelsriesen Metro hervorgehen soll. Das Lebensmittelgeschäft des Konzerns soll dazu abgespalten werden, die Metro-Aktionäre stimmen darüber Anfang Februar ab. Metro-Chef Olaf Koch hofft, dass beide Teile getrennt voneinander schlagkräftiger agieren können. Ceconomy will dabei auch durch Zukäufe wachsen.