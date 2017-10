 Media-Saturn-Mutter: Ceconomy verzeichnet dank Online-Handel Umsatzplus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Pieter Haas Der Vorstandsvorsitzende von Ceconomy hatte 2016/17 einen leichten Anstieg des Gesamtumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes angepeilt. (Foto: dpa)

DüsseldorfCeconomy hat mit den Töchtern Media Markt und Saturn im Geschäftsjahr 2016/17 dank florierender Online-Geschäfte den Umsatz in die Höhe geschraubt. Das aus dem alten Metro-Konzern hervorgegangene Unternehmen sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Der Umsatz sei im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 um 1,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro gestiegen, bereinigt um Neueröffnungen und Schließungen von Märkten habe das Plus bei 1,9 Prozent gelegen, teilte Ceconomy am Mittwoch mit. Der Online-Umsatz sei um 23 Prozent in die Höhe geklettert, er mache nun rund 10,9 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Im vierten Quartal konnte Ceconomy die Erlöse um 4,6 Prozent steigern.

Der Chef der Düsseldorfer Holding, Pieter Haas, sieht das Umsatzziel Ceconomys nun als erreicht an, zudem sei das Unternehmen auf Kurs zum Gewinnziel. Haas hatte 2016/17 einen leichten Anstieg des Gesamtumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes angepeilt. Der operative Ertrag (Ebit) vor Sonderfaktoren soll gegenüber dem vergleichbaren Wert des Geschäftsjahres 2015/16 in Höhe von 466 Millionen Euro leicht zulegen.