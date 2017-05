Beim US-Rivalen läuft es schlechter

Nicht ganz so gut läuft es dagegen beim amerikanischen Turnschuh-Hersteller Under Armour. Der Umsatz des Angreifers von der amerikanischen Ostküste ist im ersten Quartal um lediglich sieben Prozent auf umgerechnet rund eine Milliarde Euro geklettert. Für die erfolgsverwöhnte Sportmarke ein geradezu erbärmliches Plus. Vor genau einem Jahr hat Gründer und Vorstandschef Kevin Plank anlässlich der Quartalszahlen noch damit angegeben, dass Under Armour „jetzt 24 Quartale in Folge um mehr als 20 Prozent gewachsen“ sei.

Doch das ist Geschichte. Plank macht für das schwache Geschäft vor allem die Pleiten von wichtigen Händlern wie Sports Authority in den USA verantwortlich. Auf dem Heimatmarkt erzielt der Sportkonzern rund vier Fünftel vom Umsatz. Dort sind die Erlöse in den ersten drei Monaten des Jahres um ein Prozent auf umgerechnet knapp 800 Millionen Euro gesunken. Unterm Strich schrieb Under Armour sogar einen Verlust von knapp zwei Millionen Euro. Es ist dem Finanzinformationsdienst Bloomberg zufolge das erste Mal seit dem Börsengang vor mehr als zehn Jahren, dass die Firma in die roten Zahlen gerutscht ist.

Adidas-Chef Rorsted hingegen rechnet damit, dass sich der gute Lauf vom Jahresbeginn fortsetzt. Der Däne bekräftigte am Donnerstag seine Prognose, wonach der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um bis zu 13 Prozent steigen wird. Der Gewinn soll um rund ein Fünftel auf etwa 1,2 Milliarden Euro zulegen.

Die Börse jedenfalls setzt große Hoffnungen in Rorsted. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um mehr als ein Fünftel geklettert. Das ist durchaus bemerkenswert, schließlich ging es schon im vergangenen Jahr um zwei Drittel nach oben.