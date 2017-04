„Koscher ist nicht gleich koscher“

Auch auf die weiteren Arbeitsschritte im sächsischen Freiberg werfen Rabbiner ein kritisches Auge. „Die Produktion und Verarbeitung von koscherer Milch zeichnet sich durch einen sehr streng reglementierten und genauestens überwachten Prozess aus“, erklärt Molkerei-Chef Streiber. Dazu müssten alle Anlagen spezielle Reinigungsvorgänge durchlaufen und gebe es feste Ruhezeiten.

„Koschere Produkte sind ein wachsender Markt für die Lebensmittelindustrie“, sagt der Koscher- und Halal-Beauftragte der Uelzena-Gruppe in Norddeutschland, Wolf-Dieter Borawitz. Auch sein Unternehmen stellt unter anderem an vier von fünf Standorten koscheres Milchpulver, Butter und Butterfett her. Allerdings nicht so streng reglementiert wie bei Streiber.

„Koscher ist nicht gleich koscher“, betont Borawitz. Vielmehr gebe es bei Milchprodukten drei Abstufungen. Bei „kosher dairy“ etwa, wie es Uelzena praktiziere, sei kein Rabbiner erforderlich, der die Produktion beim Landwirt überwache. Da Bauern bei dieser Variante kein erkennbarer Mehraufwand entsteht, gibt es von Uelzena hierfür kein besonderes Entlohnungssystem. Die Käserei Champignon schweigt sich über Zahlen zu Lieferanten koscherer Rohmilch aus. Streiber sagt aber, dass der besondere Aufwand „entsprechend vergütet“ werde.

„Das ist ein kleines Zubrot“, berichtet Landwirt Kühne und spricht von etwa 50.000 Euro zusätzlich im Jahr. 2016 konnte das „Zubrot“ freilich bei weitem die Einbußen durch den insgesamt niedrigen Milchpreis nicht wettmachen. Mittlerweile haben sich die Milchpreise wieder erholt. Aber rund eine halbe Million Euro habe der Verlust in der Milchproduktion in seinem Unternehmen im vergangenen Jahr betragen, sagt Kühne. Pro Jahr liefert es etwa 9,6 Millionen Liter an die Molkerei. Der 58-Jährige schätzt, dass davon inzwischen 50 bis 60 Prozent koscher sind.