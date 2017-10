Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Profitabel auf Kosten der Fahrer

Der Guerilla-Vergleich von Ola-Mitgründer Aggarwal ist nicht ganz unbegründet: Bisher war das Start-up aus Bangalore den Amerikanern immer einen Schritt voraus. Erst nachdem Ola in Indien beliebte Bargeld-Zahlung eingeführt hatte, zog auch Uber nach. Im Gegensatz zu Uber kann man per Ola auch die dreirädriger Rikschas buchen. Wem langweilig wird, der kann sich in manchen Ola-Fahrzeugen Bollywood-Filme angucken. Ola-Managern lästern immer wieder, dass man bei Uber auf solche indischen Vorlieben nicht reagiere.

Die Finanzspritze will das 2010 gegründete Unternehmen nun nutzen, um in künstliche Intelligenz zu investieren und so dass Flottenmanagement zu verbessern. Außerdem experimentiert das Unternehmen mit Elektroautos. Viel Kapital wird aber sicherlich auch darauf verwendet werden, den harten Preiskrieg mit Uber weiterzuführen.

Von Gewinnen sind beide Unternehmen noch weit entfernt: Zuletzt versuchten die Anbieter vor allem auf Kosten der Fahrer profitabel zu werden. Der Unternehmensberatung Red Seer zufolge sind die Einkommen der Chauffeure im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent eingebrochen. Sie verdienen durchschnittlich umgerechnet jetzt nur noch rund 260 Euro monatlich. Zuletzt streikten immer wieder Fahrer beider Unternehmen.

Viel weniger können Uber und Ola ihren Fahrern nicht mehr anbieten. Schon jetzt haben sich in mehreren Städten tausende Fahrer von Uber und Ola abgewendet. Sie gründen mit Hilfe von Gewerkschaften und Politikern einfach eigene App-basierte Angebote.