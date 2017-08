Anleger zeigen sich optimistisch

Mark Langer Der Manager, der im Mai vergangenen Jahres bei Hugo Boss an die Spitze rückte, will das Geschäft weiter auf seine neue Zwei-Marken-Strategie konzentrieren. (Foto: dpa)

Erste Fortschritte hat Langer auch im Online-Geschäft erreicht. Nach einem Minus von 27 Prozent im ersten Quartal stieg es jetzt um neun Prozent. „Aber das ist noch zu wenig“, sagte Langer. Die Einkäufe über das Internet machen erst drei Prozent des Konzernumsatzes aus, also rund 19 Millionen von 636 Millionen Euro. Langer will die Lust auf Online-Einkäufe durch günstigere Hemden, Hosen und Jacken von Hugo Boss wecken. Im ersten Quartal war das Angebot zu hochpreisig, wie er im Mai einräumen musste.

Auch ins klassische stationäre Geschäft will Langer neuen Schwung bringen. So soll ein neues „einladenderes Store-Konzept“, wie es der Vorstandschef beschrieb, mehr Kunden in die Läden locken. Den ersten Boss-Laden im neuen Stil will er in Genf eröffnen. Außerdem testet er bei Handelspartnern in Europa ein neues Shop-in-Shop-System für die Marke Hugo. Gleichzeitig muss er aber im Vertrieb noch seine Hausaufgaben machen und 15 von insgesamt 20 unprofitablen Läden bis Ende des Jahres schließen.

Das alles soll dazu beitragen, dass Boss dieses Jahr seine Umsatz- und Ergebnisprognose halten und ab nächstem Jahr wieder nachhaltig profitabel wachsen kann. Für 2017 erwartet Langer eine „weitgehend stabile Entwicklung beim Konzernumsatz“ und einen operativen Gewinn vor Sondereffekten Ebitda in einem Korridor von minus drei bis plus drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Ich bin mit der Entwicklung in diesem Jahr durchaus zufrieden“, gab sich Langer ungewohnt optimistisch. Die Anleger sahen das auch so und ließen die Aktie am Morgen zeitweise um gut fünf Prozent auf 68,63 Euro steigen.