Wie eine Arbeitsplatte zum Tablet wird

Der Trend zur Wohnküche freut allerdings nicht nur Hersteller von Polstermöbeln sondern naturgemäß auch die von Küchen – Ballerina etwa. Das Familienunternehmen aus Ostwestfalen hat als Weiterentwicklung der Insellösung eine Küche in Y-Form entwickelt, die die Küche zum zentralen Ort für Kommunikation machen soll. Leicht-Küchen, ein Hersteller von Markenküchen, experimentiert hingegen mit neuen Materialien – etwa mit Spritzbeton. „Industrie, Handel und Endkunde sind sehr offen für neue Oberflächen. Die Küche hat sich zu einem Statussymbol entwickelt“, weiß der CEO von Leicht-Küchen, Stefan Waldenmaier.

Das Wohnzimmer verliert dagegen an Bedeutung. „Früher gab es die 1-,2-,3-Garnitur, die mit einem Dreier, einem Zweier-Sofa und dem passenden Einzelsessel in den allermeisten Wohnzimmern stand. Das ist out“, erklärt Trendexpertin Geismann. Die modernen Sofas haben Lounge-Charakter, mit wachsenden Sitztiefen.

Dabei fällt in Köln auf: Viele Sofas und andere Möbelstücke werden kleiner und multifunktional. „Die Leute ziehen aus der Peripherie in die Ballungszentren. Das hat zur Folge, dass wir dort Mieten haben, die Leute mit normalen Einkommen nicht mehr so gut bezahlen können. Die Folge ist, dass die Menschen kleiner wohnen“, erklärt Geismann. Hinzu kommen gesellschaftliche Entwicklungen. Derzeit hat Deutschland 41 Millionen Haushalte, wobei die Tendenz steigt, da die Zahl der Singlehaushalte wächst. Mittlerweile gibt es 40 Prozent Ein-Personen-Haushalte.

Da die Kunden auch auf dem kleineren Wohnraum dieselben Ansprüche an Möbel stellen, reagiert die Möbelindustrie. Auf der Kölner Möbelmesse sieht man unter anderem klappbare Tische, ausziehbare Arbeitsflächen und im Sockel eingebauter Stauraum. „Es geht darum, auf möglichst kleinen Raum alles anzubieten“, sagt Volkmar Halbe, Geschäftsführer vom Möbelhersteller Germania. Das ostwestfälische Familienunternehmen ist unter anderem mit einem Kleiderschrank vor Ort, der gleichzeitig Regal und Arbeitsbereich ist.

In dieselbe Richtung geht die neue multifunktionale Arbeitsplatte des Küchenherstellers Nolte. Die Pfälzer haben eine Keramikarbeitsfläche entwickelt, die ideal für kleine Küchen ist, weil sie mehrere Funktionen erfüllt. Zum einen ist sie Arbeitsfläche. Integrierte Induktionsfelder machen sie aber gleichzeitig zum Kochfeld, das allerdings so schnell abkühlt, dass sich die Arbeitsfläche auch sofort als Tisch eignet. Zu guter Letzt ist die Arbeitsplatte auch noch ein Android-Tablet. Möglich macht das ein spezieller Beamer, den Nolte in Kooperation mit Sony entwickelt hat.

Das Beispiel Nolte zeigt: Die Technisierung im Haushalt schreitet voran. Beeindruckend zeigt das auf der Messe in Köln das Smart Home. In diesem Projekt zeigen 36 Firmen, was schon alles möglich ist: Etwa Sicherheitskameras, die den Hausbesitzer erkennen und ihm die Tür öffnen. Lampen im Vorgarten, die anzeigen, welche Mülltonne heute herausgestellt werden. Per App kann auch schon auf dem Heimweg gesteuert werden, wie viel Badewasser zur Ankunft bei welcher Temperatur in der Badewanne sein soll.

„Die Entwicklung geht vor allem in Richtung Convenience, Bequemlichkeit und Erleichterung“, erklärt Ursula Grosmann vom Deutschen Möbelverband. Das sorgt bei älteren Menschen dafür, dass sie länger zuhause wohnen bleiben können, während jüngere dadurch Zeit gewinnen. Als weiteres Beispiel nennt Grosmann die selbstreinigende Toilette.

Gerade für japanische Besucher ist diese allerdings schon gang und gäbe. Da ist das rote Plüschsofa doch deutlich interessanter.