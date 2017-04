Möglicher Marktmissbrauch : McDonald's gerät ins Visier der Kartellämter

Datum: 05.04.2017 04:16 Uhr

Verbraucherschützer in Europa melden Bedenken an: Sie sehen in Preisvorgaben der Fastfood-Kette McDonald's für ihre Franchisenehmer einen Fall für die Kartellbehörden. In mehreren Ländern gingen Klagen ein.