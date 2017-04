 Moleskine, Paperblanks und Co.: Notizbuch-Hersteller in der digitalen Welt

Moleskine-Notizbücher 20 Jahre nachdem es das erste Moleskine-Notizbuch zu kaufen gab, klettern die Umsatzzahlen des Mailänder Unternehmens immer weiter in die Höhe. (Foto: dpa)

MailandGoogle-Kalender, Notiz-App - längst werden Termine digital festgehalten und geteilt, Gedanken getippt statt in Schönschrift festgehalten. Wer braucht da noch ein Notizbuch? Und wer gibt für eine Kladde oder einen Taschenkalender schon mehr als 10, geschweige denn 25 Euro aus?

Marken wie Paperblanks, Leuchtturm 1917 oder Moleskine beweisen, dass es auch im digitalen Zeitalter eine Nische für das hochwertige, scheinbar überholte Notizbuch gibt. 20 Jahre nachdem es das erste Moleskine-Notizbuch - ein kleines Schwarzes - zu kaufen gab, klettern die Umsatzzahlen des Mailänder Unternehmens immer weiter in die Höhe.

In welchen Branchen die Digitalisierung die größte Rolle spielt Handel Führungskräfte im Handel messen der Digitalisierung die geringste Bedeutung zu. Auf einer Skala von 0 (keine Bedeutung) bis 10 (hohe Bedeutung) liegt der Schnitt hier bei 6,3 - bezogen auf die gesamte Branche. Wenn sie nach der Bedeutung für ihr eigenes Unternehmen gefragt werden, liegt der Wert mit 6,6 Punkten etwas höher.

Industrie In der Industrie liegt der Stellenwert für die eigene Branche mit 6,6 Punkten über dem des Handels. Auf das eigene Unternehmen bezogen, kommt es mit 6,9 Punkten jedoch auf den gleichen Wert.

Öffentlicher Bereich Führungskräfte im öffentlichen Sektor beziffern den Stellenwert der Digitalisierung für ihre Branche auf durchschnittlich 6,9 Punkte - und damit höher als Industrie und Handel. Wenn sie nach der Bedeutung für das eigene Unternehmen gefragt werden, erreicht der Schnitt gar einen Spitzenwert von 7,4.

Finanzdienstleister Die höchste Bedeutung der Digitalisierung messen Finanzdienstleister ihrer Branche zu: Im Schnitt wählten die Führungskräfte den Wert 7,6. Für ihr eigenes Unternehmen jedoch liegt die Einschätzung niedriger: Hier liegt der Schnitt bei 7,3 - und damit zwar über dem von Industrie und Handel, aber unter dem des öffentlichen Bereichs.

Andere Branchen In anderen Branchen ist er Stellenwert der Digitalisierung vergleichsweise hoch: Bezogen auf das eigene Unternehmen, wählten Führungskräfte durchschnittlich einen Wert von 7,4 und liegen damit auf Platz Eins gleichauf mit dem Öffentlichen Bereich. Wenn es um die ganze Branche ging, stieg die Punktzahl leicht auf 7,5 - nur 0,1 Punkte hinter den Spitzenreitern der Finanzdienstleister.

Quelle Studie „IT-Trends 2016: Digitalisierung ohne Innovation?“ (Capgemini)

Es war Maria Sebregondi, die in den 1990er Jahren auf der Suche nach einer Geschäftsidee die Geschichte um Moleskine erfand. Wenn sie heute in ihrem Büro in Mailand über die Marke spricht, dann hört man sie überall, die vielen großen Versprechen, die Moleskine seinen Kunden macht: Kreativität, Inspiration, Einzigartigkeit, Selbstverwirklichung, Identität.

„Wir hatten den Ehrgeiz, eine kulturelle Marke zu schaffen. Das verbanden wir mit unseren Leidenschaften fürs Reisen, Geschäftemachen und für die Ästhetik“, sagt die Italienerin. „Ein Teil der Magie von Moleskine kommt auch dadurch zustande, dass der kreative Aspekt in all den Jahren durch Tausende Menschen geprägt wurde, die ihre Erlebnisse mit dem Notizbuch im Internet teilen.“

Prägend für die Marke war zunächst aber die Verknüpfung prominenter Namen längst verstorbener Künstler, Dichter und Denker. Moleskine wirbt damit, das Erbe des legendären Notizbuches der Künstler und Intellektuellen der vergangenen zwei Jahrhunderte zu sein - von Vincent Van Gogh und Pablo Picasso bis Ernest Hemingway. Bruce Chatwin schrieb in seinem Reisetagebuch „Traumpfade“ über Notizbücher namens Moleskine, die es in einer Pariser Papeterie zu kaufen gab. Sebregondi regte die Neuauflage an.

„Moleskine hat ein ganz großes Pfund: Es ist diese Geschichte, die sie aufgebaut haben, auch wenn sie nur zum Teil stimmt“, sagt Rainer Pfuhler vom Marktanalyseinstitut Rheingold. „Die Geschichte haben sie nicht so gelassen, sondern in die Neuzeit übertragen - und so eine ganze Welt für die Kreativen, Intellektuellen, Hippen geschaffen.“ Und diese Welt besteht nicht mehr länger nur aus dem leeren, schwarzen Notizbuch, sondern aus Kalendern, Stiften, Brief- und Reisetaschen sowie Leseleuchten.