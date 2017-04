„Old School“ als Stärke

In der Mailänder Innenstadt gibt es mittlerweile sogar ein Moleskine Café, weitere sollen folgen. Damit mache das Unternehmen, dessen Umsatz in den ersten neun Monaten 2016 bei mehr als 95 Millionen Euro lag, die Marke noch „erlebbarer“, sagt Pfuhler. „Ich würde sagen, wir interpretieren damit den weitesten Sinne dessen, was das Notizbuch bringt: eine offene Plattform, einen Ort, an dem Kreativität und Ausdruck einen Platz haben“, meint Sebregondi.

In 20 Jahren hat sich nicht nur die Marke, sondern auch das Unternehmen weiterentwickelt. War Sebregondi zunächst mit ihren Partnern zu dritt, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile mehr als 250 Mitarbeiter und verkauft Produkte in etwa 115 Ländern. Fast vier Jahre war es an der Mailänder Börse notiert, seit Januar gehört der Großteil der Anteile der belgischen Gruppe D'Ieteren.

Dass das Notizbuch auch ein bisschen „old school“ ist, sei keine Schwäche, sondern als Kontrast zur schnelllebigen Welt vielmehr die Stärke der Branche, sagt Pfuhler. In ein teures Notizbuch kritzelt man schließlich nicht. Deshalb sollten Schritte in Richtung Digitalisierung auch vorsichtig gemacht werden, rät er.

Moleskine setzt auf Kooperationen mit Softwareunternehmen wie Adobe. Sebregondi sagt: „Wir glauben an die Kraft des Papiers, aber wir schauen immer über den Tellerrand, darauf, wie wir das Papier erweitern können.“ Die Seiten des neuen „smarten“ Notizbuchs sind immer noch aus Papier, lassen sich aber über einen Stift ins Digitale übertragen. Noch machen diese neuen Produkte aber nur wenige Prozent von Moleskines Gewinns aus.