 Moskau: Flughafen Scheremetjewo eröffnet neues Terminal

Pünktlich zur Fußball-WM nimmt Russlands größter Flughafen ein neues Terminal in Betrieb. Doch nicht alles wird rechtzeitig fertig.

Das Terminal ist auf bis zu 20 Millionen Passagiere im Jahr angelegt und hat nach Presseberichten 220 Millionen Euro gekostet. (Foto: Reuters) Terminal B des Flughafens Scheremetjewo

MoskauSieben Wochen vor der Fußball-WM hat Russlands größter Flughafen Scheremetjewo in Moskau ein neues Terminal in Betrieb genommen. Am Donnerstag wurden laut Mitteilung des Flughafens die ersten Inlandsflüge von der neuen Abfertigungshalle B abgewickelt. Das Terminal ist auf bis zu 20 Millionen Passagiere im Jahr angelegt und hat nach Presseberichten 220 Millionen Euro gekostet.

Fast genauso viel wurden für den Bau zweier Tunnel unter dem Rollfeld ausgegeben, durch die Passagiere und Gepäck in Zügen zwischen den Terminals transportiert werden. Die Tunnel wurden bei laufendem Flugverkehr gegraben.

Der Flughafen Scheremetjewo fertigte nach eigenen Angaben vergangenes Jahr 40,1 Millionen Passagiere ab und war damit die Nummer elf in Europa. Während der WM in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli wird Moskau mit seinen Bahnhöfen und drei Flughäfen der Verkehrsknotenpunkt zum Umsteigen hunderttausender Fans sein, um zu den anderen zehn Spielorten zu reisen.

Das sind die größten Flughäfen der Welt Mega-Flughafen in Peking eröffnet im Oktober 2019 1 von 21 Der neue Flughafen der chinesischen Hauptstadt soll im Oktober 2019 eröffnen. Der Mega-Bau soll mehr als zehn Milliarden Euro kosten. Das Passagieraufkommen dürfte zunächst bei rund 45 Millionen Fluggästen pro Jahr liegen. Peking-Daxing hat aber eine maximale Kapazität von rund 100 Millionen Personen pro Jahr – und könnte damit größter Flughafen der Welt werden. Das Großprojekt ist 67 Kilometer südlich der Hauptstadt geplant und soll den im Norden gelegenen, bisherigen Haupt-Flughafen entlasten. Platz 20: Bangkok 2 von 21 Am Suvarnabhumi International Airport in der Hauptstadt von Thailand wurden 2016 knapp 55,9 Millionen Fluggäste registriert und damit 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Quelle: International Air Transport Association Platz 19: Incheon 3 von 21 Gut 57,8 Millionen Passagiere flogen dort im vergangenen Jahr. Damit stieg die Zahl der Reisenden gegenüber dem Vorjahr um 17,1 Prozent. Bislang war der Airport westlich von Seoul auf dem 22. Platz der Rangliste. Platz 18: Denver 4 von 21 Der internationale Airport im US-Bundesstaat Colorado begrüßte zuletzt rund 58,3 Millionen Reisende. Dies ist ein Zuwachs um gut acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Platz 17: Singapur 5 von 21 Der Flughafen des asiatischen Stadtstaats fiel im Ranking um einen Rang. Im vergangenen Jahr landeten und starteten dort gut 58,7 Millionen Menschen. Platz 16: New York JFK 6 von 21 Der JFK Airport in New York kletterte durch einen Zuwachs von 3,5 Prozent einen Rang nach oben. 2016 starteten oder landeten dort gut 58,9 Millionen Reisende. Platz 15: Guangzhou 7 von 21 Der südchinesische Airport darf sich ebenfalls über Zuwächse freuen. Mit einem Plus von 8,2 Prozent kletterte um zwei Plätze nach oben. Im vergangenen Jahr waren dort gut 59,7 Millionen Passagiere zu Gast.

Eine dritte Start- und Landebahn für Scheremetjewo wird gebaut, ist aber nicht rechtzeitig zur WM fertig geworden.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.