Nach der Air-Berlin-Insolvenz : Niki Lauda will seine Airline zurück

Datum: 27.08.2017 15:56 Uhr

In einem Brief an den Insolvenzverwalter von Air Berlin zeigt Luftfahrt-Unternehmer Niki Lauda Interesse am Tochter-Unternehmen Niki. Der Ex-Rennfahrer hatte den Konzern einst selbst gegründet.