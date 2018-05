Nahrungsmittelriese Nestlé will in seinen Produkten auf mehr Zucker und Salz verzichten

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé beugt sich dem Trend zur gesünderen Ernährung. Produkte sollen künftig weniger Salz und Zucker enthalten.

Der Nahrungsmittelriese senkt den Zucker- und Salzgehalt seiner Produkte. (Foto: Reuters) Nestlé

VeveyGetrieben von veränderten Konsumgewohnheiten will der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé seine Produkte gesünder machen. Der Zucker-Gehalt solle um weitere fünf Prozent sinken, erklärte der Weltmarktführer am Dienstag. Bei Salz peile Nestlé eine zusätzliche Reduktion um zehn Prozent an.

Bei Produkten, die die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für gesättigte Fette überschritten, will Nestlé ebenfalls eine Kürzung um zehn Prozent vornehmen. In den vergangenen Jahren hatte Nestlé den Anteil an Zucker, Salz und Fett bereits reduziert, auch um das Image von verpackten Nahrungsmitteln bei gesundheitsbewussten Verbrauchern zu verbessern.

Nestlé gebe jährlich 1,72 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung aus, mehr als jeder andere Nahrungsmittelkonzern, erklärte Firmenchef Mark Schneider. Besonderes Augenmerk gelte dabei Esswaren und Getränken für Kinder. Allein im vergangenen Jahr habe Nestlé über 1000 neue Produkte auf den Markt gebracht, um die Ernährungs-Bedürfnisse von Kindern zu befriedigen.

