 Nestle: Investor Loeb will Druck aufrechterhalten

Daniel Loeb Rückenwind für seine Pläne erhält der Investor von der guten Entwicklung seines Third-Point-Ultra-Fonds, der in Nestle investiert ist. (Foto: Reuters)

LondonDer streitbare Nestle-Aktionär Daniel Loeb will bei dem weltgrößten Nahrungsmittelhersteller einem Insider zufolge nicht locker lassen. Der Investor sei in regelmäßigem Dialog und Austausch mit den Unternehmen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Am 2. Juni habe es ein Treffen zwischen Loeb und dem seit Jahresbeginn amtierenden Nestle-Chef Mark Schneider gegeben. Weitere Zusammenkünfte seien vor dem für Ende September geplanten Investorenseminar des Schweizer Konzerns nicht geplant, sagte der Insider am Montag.

Loeb hatte Ende Juni einen 3,5 Milliarden Dollar schweren Anteilserwerb an Nestle über den Fonds Third Point öffentlich gemacht und von dem Nahrungsmittelriesen zugleich höhere Gewinne gefordert. Nur wenige Tage später hatte der Konzern ein 20 Milliarden Franken schweres Aktienrückkaufprogramm und eine künftig höhere Verschuldung angekündigt und damit einige der Forderungen des Investors erfüllt.

Zur Zukunft seines 23-Prozent-Anteils am französischen Kosmetikkonzern L´Oreal hat sich der Schweizer Nahrungsmittelhersteller mit Marken wie Maggi, Nespresso und KitKat im Portfolio bisher nicht geäußert. Dem Insider zufolge scheint der Nestle-Verwaltungsrat jedoch wenig geneigt, das Aktienpaket zu verkaufen, das bereits seit mehr als vier Jahrzehnten im Besitz von Nestle ist. Loeb hatte einen solchen Schritt gefordert.

Rückenwind für seine Pläne erhält der Investor von der guten Entwicklung seines Third-Point-Ultra-Fonds, der in Nestle investiert ist. Dieser hat dem Insider zufolge im Juni weitere 0,9 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn liege das Anlagevehikel damit 17,2 Prozent im Plus.