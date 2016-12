Bis zu 60 Milliarden Spielraum für Zukäufe

Nestlé Nach Einschätzungen von Analysten könnte Nestlé bis zu 60 Milliarden Dollar ausgeben. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat einen Börsenwert von 230 Milliarden Franken (Rund 214 Milliarden Euro). (Foto: AP)

An Finanzkraft mangelt es dem Schweizer Konzern nicht. Nach Einschätzung der Credit-Suisse-Analysten könnte Nestle bis zu 60 Milliarden Dollar für Zukäufe ausgeben – wenn der Konzern seine gut 23-prozentige Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern L'Oreal zu Geld macht. An der Börse ist der Anteil gut 22 Milliarden Euro wert. Investoren sehen Mega-Akquisition aber wegen des potenziell hohen Preises mit gemischten Gefühlen. „Zukäufe im Healthcare sind nicht einfach. Auch viele Pharmakonzerne wollen in dem Bereich wachsen – das ist sehr teuer”, sagt ein Finanzexperte. Daniel Häuselmann, der beim Vermögensverwalter GAM einen Schweizer Aktienfonds managt, gibt sich ebenfalls zurückhaltend. „Je größer eine Transaktion ist, umso riskanter ist sie”, sagt er.

Schneider selbst hat sich bislang nicht zu seiner Strategie geäußert. Er hat seinen ersten öffentlichen Auftritt im Namen Nestles bei der Bilanzpressekonferenz am 16. Februar. Völlig freie Hand dürfte er bei der Umsetzung seiner Vision ohnedies nicht haben: Denn im Frühjahr wechselt sein Vorgänger Paul Bulcke an die Spitze des Verwaltungsrats und gibt Schneider von dort aus die Marschrichtung vor.

Die mauen Wachstumsraten von Nestle dürften für Schneider nicht die einzige Herausforderung im neuen Job sein. In Amerika haben in den vergangenen Jahren aggressive Investoren die Branche umgepflügt – die sich nun auch verstärkt europäische Konzerne vornehmen könnten. Der Investor Nelson Peltz etwa war maßgeblich an der Abspaltung der „Milka”-Firma Mondelez von Kraft Foods beteiligt. Auch bei Pepsi hatte sich Peltz eingekauft – scheiterte aber mit dem Versuch, den Getränke- und Snackriesen aufzuspalten.

Der Finanzinvestor 3G Capital übernahm zunächst den Ketchup-Hersteller Heinz und brachte dann die Fusion mit Kraft unter Dach und Fach. Es war nicht der erste Coup: 3G hatte zuvor bei der Fusion von Burger King und Tim Hortons und beim Bier-Zusammenschluss Anheuser-Busch Inbev seine Finger im Spiel. Auch Nestle könnte für solche Investoren attraktiv sein. „Wenn die US-Aktivisten zunehmend nach Europa kommen, ist Nestle durchaus ein Unternehmen, das für Aktivisten von Interesse sein könnte”, sagt ein Finanzexperte. Sie könnten dort etwa auf Kosteneinsparungen dringen.