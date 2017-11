Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Milliarden für die Modernisierung

Der chinesische Onlineshop von Aldi war bei der Umsetzung Pionier. Schon im März dieses Jahres bekam er das neue Logo verpasst. Die Websites der Aldi-Süd-Länder außerhalb Deutschlands, wie beispielsweise der österreichischen Tochter Hofer, präsentieren bereits seit Kurzem die neue Optik. Die deutsche Homepage stellte ihr Logo erst heute um.

Alle großen deutschen Discounter haben in jüngster Zeit massiv in die Modernisierung des Filialnetzes investiert. Aldi Süd zum Beispiel hat bereits ein Viertel aller Märkte in Deutschland nach dem Konzept „Filiale der Zukunft“ umgebaut. Seit Mai 2016 baut Aldi Süd seine Supermärkte um, Ende 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Das hat die Schwester Aldi Nord unter Druck gesetzt. Vor kurzem haben die Gesellschafter dort für ein Modernisierungsprojekt ein Budget von 5,2 Milliarden Euro bewilligt. In den kommenden Jahren sollen alle 2300 Märkte in Deutschland umgebaut und modernisiert werden. Vorbild für dieses Konzept, das intern „ANiKo“ genannt wird, ist eine Testfiliale in Herten. Eine Modernisierung des Aldi-Nord-Logos ist jedoch dabei nicht geplant

Kurz vor Weihnachten folgt Aldi dann als einer der letzten großen Einzelhändler auch dem Trend zu Geschenk- und Gutscheinkarten, die in den vergangenen Jahren als Präsent immer beliebter wurden. Die Gutscheinkarten im Wert von bis zu 100 Euro sollen bis Mitte November in allen Filialen des Billiganbieters erhältlich sein, wie die Tochterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd am Montag ankündigten.

Konkurrenten wie Edeka, Rewe oder Lidl haben solche Karten schon längst im Angebot. Auch Warenhäuser, Modehändler wie H&M, die Parfümeriekette Douglas oder der Möbelhändler Ikea bieten diesen Service seit Jahren an. „Wir sind von vielen unserer Kunden immer wieder gezielt gefragt worden, wann es neben den Gutscheinen anderer Marken auch endlich Geschenkkarten von und für Aldi gibt“, begründete die Aldi-Süd-Managerin Natascha Vrchoticky den Schritt. Die Gutscheinkarten können unabhängig davon, ob sie bei Aldi Nord oder Aldi Süd gekauft wurden, deutschlandweit eingelöst werden..