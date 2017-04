London und Paris sind schon weiter

Denn die Bundesrepublik hat bereits eine hohe Fahrraddichte. 73 Millionen Stück gab es 2016 nach Schätzungen des Zweirad-Industrie-Verbands in deutschen Haushalten – Tendenz steigend. Nahezu auf jeden Bundesbürger kommt damit ein Rad. Auch deshalb hat es lange gedauert, bis sich Leihradsysteme in den Großstädten etablierten. Die Angebote richten sich in erster Linie an Einwohner und Pendler – und nicht an fahrradlose Touristen.

Andere europäische Großstädte sind schon deutlich länger und mit größeren Fuhrparks dabei. „In Paris gibt es schätzungsweise 20.000 Leihräder, in London sind es immerhin 8000“, sagt Bracher. So viele gebe es bislang in keiner deutschen Stadt. „Im Ausland ist die Ausgangslage aber auch eine ganz andere, weil es dort häufig viel weniger Haushalte mit eigenem Fahrrad gibt als in Deutschland.“

Doch lassen sich die heimischen Anbieter davon nicht mehr abschrecken. Nicht nur in Berlin sind sie inzwischen präsent: In Hamburg betreibt die Bahn ihren Leihrad-Fuhrpark in Kooperation mit der Stadt. Nextbike ist eine solche Partnerschaft unter anderen mit den Städten München und Köln eingegangen. In Berlin werde es bald in etwa so viele Leihräder geben wie in London, schätzt Bracher. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Räder genauso gut genutzt werden wie in der englischen oder französischen Hauptstadt.“ Mit Zahlen halten sich die Unternehmen allerdings zurück.

Für ein Fazit in Berlin sei es noch zu früh, sagt der Bahn-Sprecher. In anderen Städten ist der Konzern zufrieden. „In Hamburg hatten wir im vergangenen Jahr drei Millionen Fahrten bei einer Flotte von 2450 Rädern.“ Allerdings seien die Zahlen nicht vergleichbar, weil die erste halbe Fahrtstunde in Hamburg kostenlos ist.

Und Nextbike? „Unsere Verleihzahlen in Polen zum Beispiel sind sehr viel höher als in Deutschland“, heißt es. In Deutschland seien neben den Verleih-Einnahmen auch die Vermarktung von Werbeflächen sowie die Verträge mit dem öffentlichen Nahverkehr eine wichtige Umsatzquelle. „Für uns läuft es aber etwa in Köln sehr rund“, erklärt Nextbike. Dort ist die Konkurrenzlage ähnlich wie in Berlin. Auch in der Domstadt betreibt die Bahn ein Leihrad-System auf eigene Kosten.