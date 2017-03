 Niederlande: Die Tulpe und das große Geld

In der Nieuwe Kerk von Amsterdam wird der neue König Willem-Alexander am 30. April offiziell in sein Amt eingeführt. Die „Neue Kirche“ ist nicht mehr so richtig neu, sondern fast 600 Jahre alt. Sie wird heute nicht mehr für Gottesdienste genutzt, sondern für Konzerte und Ausstellungen. Das Auffälligste an ihr ist, dass der Turm fehlt. Ursprünglich war einer geplant, doch dann gaben die Amsterdamer ihr Geld lieber dafür aus, das größte Rathaus Europas zu bauen. Die Kirche sollte das öffentliche Leben lieber nicht zu stark dominieren.