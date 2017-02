 Nivea-Hersteller: Beiersdorf erweitert Vorstand

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Beiersdorf Der Kosmetikhersteller erweitert seinen Vorstand. (Foto: dpa)

HamburgDer Kosmetikhersteller Beiersdorf erweitert seinen Vorstand und fasst die Hautpflegemarken Eucerin und La Prairie sowie die Pflastermarke Hansaplast in einem eigenen Ressort zusammen. Der Hamburger Nivea-Konzern teilte am Freitag mit, der Franzose Vincent Warnery werde zum 15. Februar in den Vorstand berufen und dort für die drei kleineren Marken zuständig. Die Konzernführung vergrößert sich damit auf sieben Mitglieder. Bis November 2016 arbeitete Warnery (48) beim französischen Pharmakonzern Sanofi.

Mit der Neugliederung sollen Eucerin, Hansaplast und La Prairie Schwung für weiteres Wachstum bekommen. "Dieses wollen wir mittels Investitionen und Innovationen heben", kündigte Konzernchef Stefan Heidenreich an. Bisher berichten diese Marken direkt an ihn. Heidenreich will sich künftig stärker auf die Entwicklung des Dax-Konzerns mit fast 18.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von zuletzt 6,7 Milliarden Euro Umsatz konzentrieren.