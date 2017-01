Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Keine Liebeshochzeit

Die angepeilte Fusion der drei japanischen Reedereien, die ab April mit Hapag-Lloyd in einer Schifffahrts-Allianz verbunden sein werden, scheint deren Bonität zusätzlich zu strapazieren. „Vor dem Zusammenschluss beginnen die Partner nun offenbar, alles offenzulegen, was sie in ihren Bilanzen bislang verschleiert haben“, glaubt ein Branchenkenner.

Eine Liebeshochzeit wird es ohnehin nicht. Jahrzehntelang waren die Rivalitäten zwischen NYK, K-Line und MOL stärker als der Drang, gemeinsam eine dominierende Rolle auf den Weltmeeren zu spielen. Zu stolz blickte man auf die historischen Wurzeln. Die Seefahrtslinie MOL wurde 1872 vom Mutsui-Clan gegründet, Wettbewerber NYK 13 Jahre später von der mächtigen Mitsubishi-Familie. Und auch K-Line schaut auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück.

Doch für den Zusammenschluss gibt es kaum noch eine Alternative. Immerhin hoffen die Partner, durch dadurch eine Milliarde Euro jährlich einsparen zu können. Geplant ist dazu eine komplett neue Gesellschaft, deren Gründung im Juli vorgesehen ist. Mit einem Anteil 38 Prozent wird sie NYK dominieren, während die übrigen Partner mit jeweils 31 Prozent in eine Juniorrolle schlüpfen.

Die Japaner springen allerdings nur auf das internationalen Übernahmekarussell auf, das sich bereits seit anderthalb Jahren dreht. So übernahm die französische CMA CGM den Wettbewerber APL/NOL aus Singapur, die dänische Maersk griff nach Hamburg Süd und Hapag-Lloyd nach CSAV und UASC. Zudem schlossen sich die chinesischen Rivalen Cosco und CSCL zusammen.

Die Fusionen zeigen bereits erste Auswirkungen. „Sie dürften auch ein Grund dafür sein“, sagt Stefan Blickensdörfer, Seefahrtsexperte beim Düsseldorfer Logistikdienstleister SRTS, „dass sich die Frachtraten in den vergangenen Monaten stabilisiert haben.“