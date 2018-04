Öffentlicher Dienst CDU-Wirtschaftspolitiker Linnemann fordert schärferes Streikrecht

Der Streik legt Flughäfen, Kitas und den Nahverkehr lahm. Carsten Linnemann fordert eine längere Vorwarnzeit – zumindest „einige wenige Tage“.

Warnstreiks legen Flughäfen lahm

Berlin/Frankfurt/MünchenAngesichts der massiven Flugausfälle durch die heutigen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst fordert der für Wirtschaftspolitik zuständige Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) ein Eingreifen des Gesetzgebers. „Die aktuellen Flughafenstreiks treffen vor allem unbeteiligte Fluggesellschaften und ihre Gäste anstatt die Tarifgegner der Gewerkschaften“, sagte Linnemann dem Handelsblatt. Natürlich müssten Streiks wehtun, aber sie müssten ebenso verhältnismäßig sein.

„Gerade im Bereich der Daseinsvorsorge, wie etwa im Luft- und Bahnverkehr, braucht es in Deutschland ergänzende gesetzliche Verfahrensregeln“, forderte der Wirtschaftspolitiker. Eine Lösung könne etwa die Einführung verbindlicher Vorwarnzeiten sein, um die Auswirkungen für Dritte zumindest zu lindern. In anderen europäischen Ländern gebe es eine Ankündigungspflicht von bis zu zehn Tagen. „Einige wenige Tage wären hierzulande schon ein Fortschritt“, sagte Linnemann.

Die massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am heutigen Dienstag bundesweit hunderttausende Reisende und Bürger in ihrem Alltag behindert. Der Flughafen Köln-Bonn stellte den Luftverkehr am Morgen stundenlang komplett ein, weil die Flughafenfeuerwehr die Arbeit niederlegte.

„Mangelnde Bereitschaft bei Arbeitgebern“ – Verdi macht weiter Druck

An den ebenfalls bestreikten Airports Frankfurt, München, Köln und Bremen wurden hunderte Flüge annulliert, so dass es in der Folge auch in Berlin und Leipzig/Halle zu Ausfällen kam. Reisende mussten sich den ganzen Tag über auf erhebliche Verspätungen einstellen. Auch der öffentliche Nahverkehr, städtische Kliniken und Hallenbäder waren vielerorts betroffen.

Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske hat nach dem Beginn von Warnstreiks seine Forderungen nach deutlichen Steigerungen der Entgelte im öffentlichen Dienst bekräftigt. „Wann, wenn nicht jetzt kann es deutliche Sprünge nach oben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, auch für die im öffentlichen Dienst. Und wir sind entschlossen das durchzusetzen“, sagte Bsirske am Dienstag auf dem Flughafen Frankfurt mit Hinweis auf die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Davon müssten auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst profitieren.

Angesprochen auf am Airport gestrandeten Fluggäste sagt er: „Nicht schön, aber angesichts des Vorlaufs glaube ich, dass das hinzunehmen ist. Denn wenn diese Verhandlungen zu keinem vernünftigen Ergebnis führen nächste Woche, dann werden wir mit Eskalationen noch ganz anderen Ausmaßes rechnen müssen.“ Er setzte aber darauf, dass Kompromissmöglichkeiten nun ausgelotet werden.

Laut Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV ließe der Streik „jede Verhältnismäßigkeit vermissen.“ Er wirft den Gewerkschaften vor, durch die Betroffenheit vieler Reisender eine starke Öffentlichkeitswirkung erreichen zu wollen.

Allein an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen Hunderte Flüge aus. Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr haben am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. „Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten.“ Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten dazu aufgefordert, von 5.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Ebenfalls betroffen sind die Flughäfen in München, Köln und Bremen. Insgesamt seien mehr als 800 Verbindungen betroffen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Betroffene Lufthansa-Kunden sollen ihren Flug kostenfrei umbuchen oder im Inland auf die Bahn ausweichen können.

An Deutschlands zweitgrößtem Flughafen München sind laut Lufthansa vorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge gestrichen worden. Am Berliner Flughafen Tegel fallen am Dienstag etwa 70 Inlandsflüge aus. Dort sind Fluggäste der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings betroffen, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten.

Auf der Strecke Berlin-Frankfurt wurden in beide Richtungen je 18 von 22 Lufthansa-Flügen annulliert. Von Berlin nach München und zurück wurden je 12 von 19 Flügen abgesagt. Eurowings strich außerdem von Köln-Bonn nach Tegel und in die Gegenrichtung je 9 von 14 Flügen.

Auch in Köln-Bonn seien vorsorglich mehr als 70 Flüge gestrichen worden, wie ein Sprecher des Flughafens mitteilte. Man rechne aber auch über diese Annullierungen hinaus mit weiteren Einschränkungen. Ebenfalls bestreikt wird der Flughafen in Bremen. An den einstmals staatlich betriebenen Airports werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Ziel des Streiks: Mindestens 200 Euro pro Monat mehr je Beschäftigten

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Die Gespräche finden am 15. und 16. April in Potsdam statt. Verdi fordert für bundesweit etwa 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Die Ausstände an den Flughäfen sollen auf Dienstag beschränkt sein. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb kündigten bis Freitag allerdings weitere bundesweite Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen an. Betroffen sein sollen unter anderem Kitas, der Nahverkehr und die Müllabfuhr.

Bereits am Dienstag wurden auch im Nahverkehr der Städte in NRW Verbindungen gestrichen. „Heute fahren keine Bahnen“, warnten zum Beispiel die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihre Kunden per Laufband. Mehre Städte kündigten zudem an, dass Kitas geschlossen bleiben müssen.

In Bayern zum Beispiel werden ebenfalls auch andere Bereiche im öffentlichen Dienst bestreikt: unter anderem Stadtwerke, Müllabfuhr und Kindertagesstätten. In München wollten am Vormittag Tausende Beschäftigte zu einer Demonstration zusammenkommen.

Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske verteidigte die Ausstände. „Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Folgende Warnstreiks haben die Gewerkschaften von Dienstag an unter anderem geplant

Bayern: Vor allem der Süden des Freistaats soll betroffen sein. Bestreikt werden Kitas, die bayerischen Wasserstraßen des Bundes, Stadtwerke, Bauhöfe, Stadtreinigungen, Müllabfuhr, Wertstoffhöfe, Abwasserbetriebe der Kommunen, kommunale Verkehrsüberwachungen, Krankenhäuser, Stadtgärtnereien und Verwaltungen.

Baden-Württemberg: Warnstreiks soll es am Dienstag in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Mittelbaden-Nordschwarzwald, Südbaden und Schwarzwald-Bodensee geben. Bis Donnerstag sind weitere ganztägige Arbeitsniederlegungen im Land geplant.

Hessen: Bis Freitag sind jeweils eintägige Warnstreiks in unterschiedlichen Region geplant. Am Dienstag wird in Nordhessen der gesamte öffentliche Dienst bestreikt.

Rheinland-Pfalz und Saarland: An verschiedenen Tagen werden die Verwaltungen, Kitas, öffentlichen Krankenhäuser, aber auch Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Stadtwerke oder der öffentliche Personennahverkehr bestreikt.

Nordrhein-Westfalen: Betroffen sein sollen alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, unter anderem Nahverkehr, Müllabfuhr, Stadtverwaltungen, Jobcenter, Kitas, Krankenhäuser, Flughäfen.

Niedersachsen/Bremen: In verschiedenen Städten wird die Arbeit niedergelegt. Ein Schwerpunkt ist für Donnerstag geplant, mit einem ganztägigen Warnstreik in Hannover und Bremen. In Hannover sollen dann keine Busse und Bahnen fahren, auch Müllabfuhr, Stadtreinigung und Kitas werden bestreikt.

Sachsen: Am Dienstag sind die Arbeitnehmer in ganz Sachsen zu Warnstreiks aufgerufen, darunter auch Beschäftigte im Kommunal- und Bundesdienst in Dresden und Freital - etwa in Kitas.

Thüringen: Am Dienstag sind alle Beschäftigten im Kommunal- und Bundesdienst in Thüringen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Berlin und Brandenburg: Am Dienstag sind unter anderem zu Warnstreiks aufgerufen die Stadtverwaltungen Schwedt, Eberswalde und Prenzlau. Mitarbeiter unter anderem von Bundesverwaltungen und von der Charité sind zu einer Kundgebung aufgerufen. An den Folgetagen sollen weitere Städte Brandenburgs betroffen sein.