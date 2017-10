 Online-Handel: Post plant wegen Paket-Booms neue Partner-Filialen

Deutsche Post Die Verbraucher bestellen immer mehr Waren bei Online-Händlern wie Amazon oder Zalando. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Deutsche Post reagiert mit neuen Filialen auf die steigenden Paketmengen durch den Online-Handel. In der Bundesrepublik sollten rund 1000 zusätzliche Partner-Filialen und DHL-Paketshops eröffnet werden, kündigte der Bonner Konzern am Donnerstag an. Dienstleistungen der Post würden dann in bundesweit insgesamt 28.000 Verkaufsstellen angeboten.

Eigene Filialen betreibt die Post indes nicht mehr. Die Dienstleistungen rund um Briefe und Pakete werden von Vertragspartnern erledigt. Sie werden auch in den Filialen der Postbank angeboten.

Das Paket-Geschäft der Post boomt. Die Verbraucher bestellen immer mehr Waren bei Online-Händlern von Amazon bis Zalando, die Post stellt die Pakete dann zu.