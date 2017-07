Ausgewählte Produkte kommen am gleichen Tag

Die Supermarktkette Kaufland ist bisher erst in Berlin am Start, kommt dort jedoch wegen der großen Nachfrage bereits an die Grenzen der Logistikkapazität. Deswegen ist das Unternehmen vorsichtig bei der weiteren Expansion, man will sicher sein, dass die Lieferung reibungslos klappt, bevor es los geht. Doch die nächsten Ziele stehen schon: Hamburg ist fest eingeplant, Frankfurt und Düsseldorf stehen als nächstes auf der Agenda.

Amazon hat auch in Hamburg wie bereits in Berlin sein Angebot um lokale Einzelhändler und regionale Produkte ergänzt. So gibt es in der Hansestadt beispielsweise Kaffee von J.J. Darboven, Astra-Pils und Feinkost von Lindner. Geliefert werden die Waren jedoch aus dem Fresh-Depot in Berlin. Deshalb sind bisher in Hamburg nur Einzelhändler dabei, die auch in Berlin Geschäfte haben.

Kunden, die bis 22 Uhr bestellen, bekommen die Lieferung am nächsten Tag in einem gewählten Zwei-Stunden-Zeitfenster. Eine Auswahl von rund 13.000 Produkten kann sogar noch am selben Tag geliefert werden. Dafür muss die Bestellung jedoch bis 10.30 Uhr eingehen.

Um von Amazon Fresh beliefert zu werden müssen Kunden jedoch Mitglied im Abodienst Amazon Prime sein, was 69 Euro pro Jahr kostet. Zusätzlich fallen für die Lieferung von Lebensmitteln noch 9,99 pro Monat an. Dafür sind dann aber beliebig viele Lieferungen kostenfrei – vorausgesetzt man hält den Mindestbestellwert von 40 Euro ein.

In Hamburg treten damit jetzt bereits fünf Lieferdienste für frische Lebensmittle gegeneinander an. Neben Amazon sind das Rewe, die DHL-Tochter Allyouneed-Fresh, der Onlineshop lebensmittel.de und Mytime, eine Tochter des regionalen Händlers Bünting. Wer sich davon auf Dauer durchsetzt, ist noch offen.

„Noch ist der Kuchen im Zukunftsmarkt Lebensmittel-Onlinehandel nicht verteilt", sagt Handelsexperte Lars Hofacker vom Handelsforschungsinstitut EHI. Vertrauen spiele gerade bei Lebensmitteln eine viel größere Rolle als in anderen Branchen. Da sei die Produktkompetenz von traditionellen Händlern wie beispielsweise Rewe nicht zu unterschätzen.

Experten erwarten, dass mit der hohen Konkurrenz auch die Bekanntheit und damit die Akzeptanz in der Bevölkerung wachsen. „Jeder weitere Anbieter gibt dem Markt neue Impulse und weckt bei noch mehr Kunden den Wunsch, Lebensmittel online zu bestellen“, glaubt auch Christian Metzner, Senior Vice President Online-Shopping bei DHL. „Der Anteil von Onlinebestellungen am Lebensmittelhandel ist noch so gering, da ist noch viel Wachstumspotenzial.“ Der Optimismus verwundert nicht – schließlich liefert DHL für Amazon Fresh die Lebensmittel aus, sowohl in Berlin wie in Hamburg - und vielleicht bald auch woanders..