Bei den Ausgaben liegen die Deutschen im Mittelfeld

Jedes Kind unter zehn bekommt hierzulande im Schnitt Spielzeug für rund 340 Euro pro Jahr. Damit liegt Deutschland den Marktforschern der npd Group zufolge im internationalen Mittelfeld. Die Amerikaner geben etwa 450 Euro aus, die Australier sogar knapp 470 Euro. In China sind es demgegenüber lediglich 46 Euro, in Indien noch nicht einmal zehn Euro.

Der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels schätzt, dass die Deutschen vergangenes Jahr für gut drei Milliarden Euro Spielzeug gekauft haben, ein Plus von etwa drei Prozent gegenüber 2015. Weltweit kletterten die Umsätze in den Läden laut npd Group ähnlich stark auf etwa 85 Milliarden Euro. Seit 2011 ist der Markt damit um etwa 15 Prozent gewachsen.

Beim Konkurrenzverband von Vedes, Idee + Spiel, sind die Spielwaren-Umsätze 2016 um drei Prozent geklettert. Der Händlerverbund aus Hildesheim profitiert nach eigenen Angaben kräftig von seinem Online-Marktplatz, der seine Umsätze Unternehmensangaben zufolge verdreifacht habe. Dieses Jahr wollen die Händler der Vereinigung auch große und sperrige Produkte übers Internet vertreiben, die sie in den 800 angeschlossenen Läden nicht präsentieren können. Diese Artikel, etwa Trampoline, sollen die Hersteller direkt an die Kunden liefern.

Marktführer Vedes ist zuversichtlich, dass das Geschäft dieses Jahr weiter wächst. „Wir schauen optimistisch in die Zukunft“, so Vorstandschef Märtz. Der Manager verspricht ein Plus von rund drei Prozent. 2016 erzielten die Vedes-Händler hierzulande einen Umsatz von 556 Millionen Euro.