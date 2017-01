Mehrere Betreiber abgemahnt

Das sehen auch die Verbraucherschützer so. Sie kennen das Problem und kämpfen schon lange gegen diese Irreführung. „Es gibt im Netz zahlreiche Seiten, die so aufgebaut sind wie Warentests, aber dahinter stecken keine eigenen neutralen Test“, warnt Kerstin Hoppe, Referentin im Team Rechtsdurchsetzung bei Verbraucherzentrale Bundesverband. Es werde der Verbraucher getäuscht, denn es werde der Eindruck vermittelt, es handele sich um eigene Produkttests.

Die Verbraucherschützer wollen nun durchgreifen. Gerade erst hat die Verbraucherzentrale drei Betreiber von angeblichen Testseiten abgemahnt. Eine davon nannte sich sogar Warentest.org, was auf den ersten Blick verdächtig ähnlich klingt wie „Stiftung Warentest“, hat mit dieser unabhängigen Verbraucherorganisation aber nichts zu tun. Deswegen hatte sich auch die Stiftung Warentest mit einer eigenen Abmahnung angeschlossen.

Teilweise hatten diese Maßnahmen offensichtlich schon Erfolg: Warentest.org hat sich jetzt einfach in Warenvergleich.org umbenannt, auch in Überschriften wird nun statt des Wortes Test der Begriff Vergleich verwendet. Doch wer auf die angebliche Bewertung des Produktes klickt, um Details zur Prüfung zu erfahren, landet direkt im Webshop von Amazon. Auch hier wird in einer Fußnote verschämt darauf hingewiesen, dass die „Prüfer“ die Produkte „zum Teil nicht selbst in der Hand“ gehabt hätten. Für welche Artikel das gilt, erfährt der Leser nicht.

Typisch ist auch die Reaktion der Seite Vergleich.org, die ebenfalls von der Verbraucherzentrale abgemahnt wurde. Statt vorher „Produktkategorie Test“ heißt dort nun in den Überschriften der Tabellen „Produktkategorie Vergleich“, aus Testsiegern wurden Vergleichssieger. Die ebenfalls abgemahnte Seite Spuelmaschinen-tests.de ist mittlerweile offline.

Ein besonderes System pflegt auch die Seite Dormando.de. Der Hersteller von Matratzen, Betten oder Bettwäsche behauptet, eigene Tests durchgeführt zu haben. Bei genauerer Lektüre des Kleingedruckten handelt es sich dabei aber eher um Empfehlungen von Dormando-Mitarbeitern. Da wundert es dann nicht mehr, dass als Testsieger meist Eigenmarken von Dormando aufgeführt werden.