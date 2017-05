Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Neue Spielregeln für die Branche

Grundsätzlich muss den Anbietern derweil um die Nachfrage nicht bange sein, ist BSI-Geschäftsführerin Espey überzeugt. Sport und Bewegung in der Natur hätten Hochkonjunktur. So ist Wanderurlaub auch bei Deutschland-Touristen aus dem Ausland sehr gefragt und kurbele auch die regionale Wirtschaft an, wie es beim Deutschen Wanderverband heißt. Auch Bergsportarten wie das Skitourengehen und Klettern liegen seit Jahren im Trend, ganz zu schweigen vom Camping-Boom, der den Platzbetreibern seit Jahren Übernachtungsrekorde beschert.

Ausruhen können sich die Anbieter dennoch nicht: Ihr Weg „vom Berg in die Fußgängerzonen der Städte“ habe auch neue Spielregeln mit sich gebracht, sagt Espey: Sie müssen es mit mehr und anderen Konkurrenten aus den unterschiedlichsten Preissegmenten aufnehmen – ob die nun Aldi, Tchibo oder Bogner heißen. Auch sind sie schnelllebigeren Modetrends unterworfen und müssen eine vielfältigere Kundschaft bedienen als in früheren Zeiten.

Apropos Kundschaft: Gerade bei jungen Leuten tun sich die Outdoor-Ausrüster derzeit schwer. Um sie für die Produkte zu begeistern, gelte es nicht nur, die richtigen Trends aufzuspüren, sondern auch für die passende Marktpositionierung zu sorgen, Kollektionen gut zu steuern und die Digitalisierung gewinnbringend anzugehen, sagt Philipp Prechtl von der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner, der früher selbst für das Einzelhandelsgeschäft bei Jack Wolfskin zuständig war. „Das ist mehr als nur Onlinehandel und Social Media.“ Wer heute erfolgreich sein wolle, müsse auch die Datenanalyse beherrschen, und da hätten viele Mittelständler noch Nachholbedarf.