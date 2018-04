Paketdienst Hermes investiert kräftig und sorgt sich wegen Fahrernachwuchs

Der Markt für Paketdienste boomt. Hermes will mit 500 Millionen Euro eine Infrastruktur-Offensive starten. Einzige Bremse: Der Arbeitsmarkt.

Neben der DHL ist Hermes der zweitgrößte Paketdienst in Deutschland. Bereits im letzten Jahr konnte der Konzern seinen Umsatz um 12 Prozent steigern. (Foto: dpa) Hermes

HamburgDer zweitgrößte deutsche Paketdienst Hermes erwartet in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum des Marktes und fährt deshalb seine Investitionen hoch. Bis 2020 werde das Tochterunternehmen des Handels- und Dienstleistungskonzerns Otto Group rund 500 Millionen Euro zusätzlich investieren, kündigte Europa-Chefin Carole Walker am Mittwoch in Hamburg an. Damit werde Hermes die Infrastruktur der Gruppe ausbauen, kundennahe Dienstleistungen verbessern und die Digitalisierung vorantreiben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 3,1 Milliarden Euro und die Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre sind noch höher. Als Bremse könnte sich jedoch nach Ansicht von Deutschland-Chef Frank Rausch der Arbeitsmarkt erweisen. Es seien kaum noch Paketfahrer zu finden.