„Ich habe 50 Euro gespart, ohne mich überhaupt angestrengt zu haben“

Auch Fiachra MacRaghnaill ist auf der Jagd nach einem günstigen Tropfen und angelt eine Flasche Champagner aus seinem Einkaufswagen. „Hier kostet er 30 Pfund, bei uns in Irland sind es 50 Euro (42 Pfund)“, sagt er.

Der Ire erstand in Newry aber auch ein iPad Mini von einer britischen Elektronikkette. Zuvor hatte er die Preise im Internet verglichen, doch bei seiner Ankunft in dem nordirischen Ort fand er den Artikel dann als wahres Schnäppchen vor. „Ich habe 50 Euro gespart, ohne mich überhaupt auch nur angestrengt zu haben“, sagt er.

Newrys Gewinne sind Dundalks Verluste. Der Ort, lediglich 22 Kilometer entfernt an derselben Straße gelegen, ist der kommerzielle Rivale von Newry auf irischer Seite. Und während Newry an diesen vorweihnachtlichen Wochenenden völlig überlaufen ist, kämpft Dundalk darum, wenigstens ein kleines Schnittchen des Geschäfts abzubekommen.

Dundalk-Bewohnerin Simone Gray kommt gerade von einem Großeinkauf in Newry, wo sie Lebensmittel und Haushaltsgüter erstanden hat. Obwohl sie ganz offensichtlich selbst von dem Währungsvorteil profitiert, tun ihr die Geschäftsleute im Heimatort leid. Am vergangenen Samstag sei sie durch die Clanbrassil-Straße von Dundalk gegangen, und das habe sich angefühlt wie in einer Geisterstadt: „Da war absolut niemand unterwegs.“

Cathal Austin, der langjährige Manager des Einkaufszentrums „The Quays“ in Newry, schätzt, dass die Einkäufe der Iren dieses Jahr um 50 Prozent über denen von vergangenem Weihnachten liegen. Käufer kommen seiner Beobachtung nach sogar in Charterbussen, auch aus vier Stunden entfernten Städten wie Tipperary, Cork und Kerry im Südwesten Irlands.

Austin meint aber, dass mit dem Brexit möglicherweise der freie Grenzverkehr zwischen beiden Ländern ein Ende haben könnte. Wenn es ganz hart komme, stehe die Rückkehr in die 1980er Jahre an, als sogar Produkte des täglichen Bedarfs geschmuggelt werden mussten.

In jedem Fall sei es wahrscheinlich, dass die Pfund-Schwäche nur einen kurzfristigen Gewinn beschere - auf Kosten einer Zukunft mit Umsatzverlusten auf beiden Seiten der irisch-britischen Grenze. „Wenn jemand glaubt, dass der Brexit einen langfristigen Gewinn für Händler im Grenzgebiet bedeutet, wird er sein blaues Wunder erleben“, prophezeit der Manager.